IND vs SA, 2nd T20I: पंड्या, अभिषेक और अर्शदीप रचेंगे इतिहास! वर्ल्ड क्रिकेट में नाम होगा रोशन

India vs South Africa, 2nd T20I: भारत और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में हार्दिक पंड्या, अर्शदीप सिंह और अभिषेक शर्मा अपनी लय में नजर आए तो वह खास उपलब्धि हासिल कर लेंगे.

Hardik Pandya
  • भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला पंजाब के पीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा
  • हार्दिक पंड्या आज का मैच में एक विकेट लेने में सफल रहे तो 100 छक्के और 100 विकेटों का रिकॉर्ड बनाएंगे
  • अर्शदीप सिंह पावरप्ले में एक और विकेट लेकर भुवनेश्वर कुमार से ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन सकते हैं
India vs South Africa, 2nd T20I: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज (11 दिसंबर 2025) पंजाब स्थित महाराजा यादविन्द्र सिंह पीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा. जहां भारतीय टीम की कोशिश रहेगी कि वह इस मुकाबले को भी जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल करे. मैच के दौरान कई भारतीय धुरंधरों के पास रिकॉर्ड बनाने का भी मौका रहेगा. जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं- 

हार्दिक पंड्या

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में खबर लिखे जाने तक केवल 3 खिलाड़ियों ने 100 छक्के और 100 विकेट लेने का कारनामा किया है. जिसमें जिंबाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा, अफगानिस्ता के अनुभवी ऑलराउंडर मोहम्मद नबी और मलेशिया के स्टार क्रिकेटर वीरदीप सिंह का नाम शामिल है. आज के मुकाबले में अगर टीम इंडिया के विस्फोटक ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या 1 और विकेट लेने में कामयाब होते हैं तो वह भी इस विशेष सूची में शामिल हो जाएंगे. 

अर्शदीप सिंह 

अर्शदीप सिंह भारत की तरफ से पावरप्ले में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले संयुक्त रूप से पहले गेंदबाज हैं. खबर लिखे जाने तक उन्होंने और भुवनेश्वर कुमार ने पावरप्ले में क्रमशः 47-47 विकेट चटकाए हैं. आज के मुकाबले में अगर वह पावरप्ले में एक और विकेट लेने में कामयाब होते हैं तो वह भुवनेश्वर कुमार को पीछे छोड़ देंगे.  

अभिषेक शर्मा

दूसरे टी20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा 99 रन बनाने में कामयाब होते हैं तो वह भारत की तरफ से एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे. फिलहाल भारत की तरफ से टी20 फॉर्मेट के एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम दर्ज है. जिन्होंने 2016 में 29 पारियों में 1614 रन बनाए थे. वहीं अभिषेक के बल्ले से खबर लिखे जाने तक जारी साल में 37 पारियों में 1516 रन निकले हैं. 

