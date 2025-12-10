विज्ञापन
रोहित शर्मा-विराट कोहली के सालान कॉन्ट्रैक्ट पर चर्चा करेगी BCCI, इस दिन फैसला होने की उम्मीद

भारतीय सुपरस्टार विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ-साथ घरेलू क्रिकेट में महिला खिलाड़ियों के अनुबंध में बदलाव पर 22 दिसंबर को भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) की शीर्ष परिषद की सालाना आम बैठक में चर्चा होगी.

भारतीय सुपरस्टार विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ-साथ घरेलू क्रिकेट में महिला खिलाड़ियों के अनुबंध में बदलाव पर 22 दिसंबर को भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) की शीर्ष परिषद की सालाना आम बैठक में चर्चा होगी. शीर्ष परिषद की 31वीं एजीएम ऑनलाइन होगी जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा के अनुबंध पर फैसला होने की उम्मीद है. 

रोहित शर्मा और विराट कोहली ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद टी20 फॉर्मेट को अलविदा कहा दिया था. इसके बाद दोनों दिग्गजों ने इस साल बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी सीरीज के बाद आईपीएल के दौरान टेस्ट से भी संन्यास लिया था. दोनों दिग्गज अब केवल वनडे फॉर्मेट में सक्रिय हैं.

RO-KO की जोड़ी आखिरी बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज में नजर आई थी. रोहित इस सीरीज में फ्लॉप रहे थे, लेकिन विराट कोहली के बल्ले से आग उलगी थी. किंग कोहली सीरीज में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज थे और उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजा गया था. 

विराट कोहली और रोहित शर्मा अभी 'ए प्लस' कैटेगरी में हैं. उनके अलावा रवींद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह भी इस कैटेगरी में हैं. इस संदर्भ में भारत के टेस्ट और वनडे अंतरराष्ट्रीय कप्तान शुभमन गिल को सीनियर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के साथ 'ए प्लस' वर्ग में रखा जा सकता है.

शुभमन गिल अभी सिराज, केएल राहुल, हार्दिक, मोहम्मद शमी और ऋषभ पंत के साथ ए कैटेगरी में हैं. अन्य मामलों में अंपायरों और मैच रेफरी के भुगतान में बदलाव के साथ-साथ बोर्ड की डिजिटल संपत्तियों के अपडेट पर भी चर्चा होगी.

यह बीसीसीआई के अधिकारियों में बदलाव के बाद शीर्ष परिषद की पहली एजीएम होगी. मिथुन मन्हास सितंबर में बोर्ड के अध्यक्ष बने और रघुराम भट्ट को कोषाध्यक्ष बनाया गया जबकि देवजीत सैकिया और प्रभतेज सिंह भाटिया को क्रमश: सचिव और संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया. बोर्ड के पिछले चुनावों में सौराष्ट्र क्रिकेट संघ के अध्यक्ष जयदेव शाह भी काउंसलर के तौर पर बोर्ड में शामिल हुए.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अप्रैल में 2024-25 के लिए केंद्रीय अनुबंधों का ऐलान किया था. रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जड़ेजा को शीर्ष स्तरीय ए+ श्रेणी में बरकरार रखा गया. इस कैटेगरी में खिलाड़ियों को 7 करोड़ का वार्षिक रिटेनर मिलता है.

बीसीसीआई के केंद्रीय अनुबंधों को चार श्रेणियों में बांटा गया है - ग्रुप ए+, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में बांटा गया. ग्रुप ए+ में खिलाड़ियों को 7 करोड़, ग्रुप ए में 5 करोड़, ग्रुप बी में 3 करोड़, और ग्रुप सी में रहने वाले खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपये का वार्षिक रिटेनर मिलता है.

