IND U19 vs PAK U19 Final: पाकिस्तान को धूल चटाएगी युवा ब्रिगेड! नो हैंड शेक रहेगा जारी, महामुकाबले से पहले मौसम से लेकर प्लेइंग XI तक जानें तमामें बातें

IND U19 vs PAK U19 Final: भारतीय टीम रविवार को आईसीसी अकादमी में होने वाले अंडर-19 एशिया कप फाइनल में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए रिकॉर्ड 12वां खिताब अपनी झोली में डालना चाहेगी. आयुष म्हात्रे की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए के सभी मैच जीतकर ग्रुप में टॉप पर रही. भारत ने पाकिस्तान को ग्रुप स्टेज में 90 रनों से रौंदा था. ऐसे में फैंस को एक बार फिर टीम से इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

फाइनल तक भारत का सफर हरफनमौला प्रदर्शन पर आधारित रहा है जिसमें बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने मिलकर एक मजबूत इकाई बनाई. बल्लेबाजी में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा है और टीम ने दो बार 400 से ज्यादा का स्कोर बनाया है. इस 50 ओवर के टूर्नामेंट में युवा प्रतिभाओं का उदय हुआ है. 17 साल के विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू शामिल हैं.

इन युवा खिलाड़ियों पर रहेंगी नजरें

अभिज्ञान कुंडू, वैभव सूर्यवंशी, एरोन जॉर्ज, विहान मल्होत्रा और वेदांत त्रिवेदी ये वो नाम हैं, जो मौजूदा टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हैं. जब भी भारत का शीर्ष क्रम लड़खड़ाया है, मध्यक्रम में ऐसे मौके पर अच्छा प्रदर्शन किया है. इसके अलावा कनिष्क चौहान ने ऑल-राउंडर की भूमिका में अच्छा प्रदर्शन किया है.

गेंदबाजों में जिम्मा दीपेश देवेन्द्रन और किशन कुमार सिंह पर होगा. दीपेश देवेन्द्रन मौजूदा टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. उन्होंने 4 मैचों में 11 विकेट झटके हैं. वहीं कनिष्क चौहान ने भी 6 शिकार किए हैं. हालांकि, स्पिनरों ने विकेट नहीं निकाले हैं, लेकिन बीच के ओवरों में उन्होंने रनों की गति पर जरूर लगाम लगाई है.

कैसा है हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

बात अगर भारत और पाकिस्तान के यूथ वनडे में हेड-टू-हेड रिकॉर्ड की करें तो टीम इंडिया का पलड़ा यहां भारी है. दोनों देश 28 बार भिड़े हैं. टीम इंडिया 16 बार पाकिस्तान को पटखनी देने में सफल हुई है जबकि एक मुकाबला टाई रहा है. पाकिस्तान 11 बार जीतने में सफल हुआ है.

नो हैंड शेक रहेगा जारी

सितंबर में भारत की सीनियर टीम ने एशिया कप (टी20) खिताब जीतने के दौरान पाकिस्तान को तीन बार हराया था। जूनियर टीम भी इसी चलन को जारी रखने की उम्मीद करेगी. पिछले मुकाबलों की तरह दोनों टीमों के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाने की नीति का पालन करने की उम्मीद है. पाकिस्तान 2012 में एक बार एशिया कप का चैंपियन रह चुका है और तब से वह दो बार (2013-14 और 2017) उपविजेता रहा है.

क्या बारिश डालेगी खलल?

यूएई में बीते दिनों काफी बारिश हुई है. शुक्रवार को भारत और श्रीलंका के बीच हुआ सेमीफाइनल भी बारिश के चलते सिर्फ 20 ओवरों का ही हुआ था. हालांकि, यूएई में शानिवार को हल्की बारिश होगी. लेकिन रविवार को मौसम पूरी तरह से साफ रहने की उम्मीद है. ऐसे में हमें पूरे 50 ओवरों का मैच देखने को मिल सकता है. बता दें, इस मैच के लिए कोई रिजर्व डे नहीं है और अगर बारिश के चलते मैच नहीं हो पाता है तो दोनों टीमें ट्रॉफी शेयर करेंगी.

कहां देख पाएंगे लाइव

यह मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे शुरू होगा. मैच का टॉस सुबह 10:00 बजे होगा. टूर्नामेंट के प्रसारण अधिकार सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर हैं. जबकि लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप पर होगी.

किस प्लेइंग इलेवन के साथ उतरेंगी दोनों टीमें

इस बात की संभावना काफी कम है कि दोनों टीमें अपनी प्लेइंग इलेवन में बदलाव करेंगी.

भारत संभावित प्लेइंग इलेवन: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, एरोन जॉर्ज, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, हेनिल पटेल, दीपेश देवेन्द्रन, किशन कुमार सिंह

पाकिस्तान संभावित प्लेइंग इलेवन: उस्मान खान, समीर मिन्हास, फरहान यूसुफ (कप्तान), अहमद हुसैन, हुजैफ़ा अहसन, हमजा जहूर (विकेटकीपर), डेनियल अली खान, मोहम्मद शायान, अब्दुल सुभान, मोहम्मद सय्याम, अली रज़ा

ऐसी हैं दोनों टीमें

भारत: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा ​​(उपकप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलान ए पटेल, नमन पुष्पक, डी. दीपेश, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंह, उधव मोहन, आरोन जॉर्ज.

पाकिस्तान: फरहान यूसुफ (कप्तान), उस्मान खान (उपकप्तान), अब्दुल सुभान, अहमद हुसैन, अली हसन बलूच, अली रजा, दानियाल अली खान, हमजा जहूर (विकेटकीपर), हुजैफा अहसन, मोमिन कमर, मोहम्मद सय्याम, मोहम्मद शायान (विकेटकीपर), नकाब शफीक, समीर मिन्हास और मोहम्मद हुजैफा.

