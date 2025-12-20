IND U19 vs PAK U19 Final: फाइनल में गदर काटेंगे वैभव सूर्यवंशी! जानें पाकिस्तान के खिलाफ कैसा है रिकॉर्ड

आयुष म्हात्रे की अगुवाई वाली भारतीय टीम जब रविवार को जब दुबई के आईसीसी अकादमी ग्राउंड पर मैदान में उतरेगी तो टीम की नजरें पाकिस्तान को हराकर रिकॉर्ड 12वीं बार टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम करने पर होगा. यूथ वनडे में भारत का रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ दमदार है. दोनों टीमें अभी तक 28 बार भिड़ी हैं और 16 बार टीम इंडिया ने जीत दर्ज की है. वहीं फाइनल में फैंस की नजरें वैभव सूर्यवंशी पर होंगी, जो ग्रुप स्टेज में तो फ्लॉप हुए थे, लेकिन मौजूदा टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची पर हैं.

पाकिस्तान के खिलाफ बेहतर रिकॉर्ड नहीं

वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ बेहतर नहीं है. उन्होंने 2 मैच खेले हैं. इसमें सिर्फ एक मैच में उन्हें बल्लेबाजी का मौका मिला और वह सिर्फ 5 रन बना पाए. यह मैच मौजूदा टूर्नामेंट का ग्रुप स्टेज मुकाबला था. ऐसे में युवा सनसनी की नजरें फाइनल के दौरान अपने इस रिकॉर्ड को बेहतर करने की होगी.

58.75 का औसत और 176.69 का स्ट्राइक रेट

बात अगर मौजूदा टूर्नामेंट की करें तो इस बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज ने 4 मैचों में 58.75 की औसत और 176.69 की स्ट्राइक रेट से 235 रन बनाए हैं. वैभव अंडर-19 एशिया कप 2026 में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. वैभव ने विस्फोट का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मौजूदा टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाने वाले टॉप-20 की लिस्ट में किसी का स्ट्राइक रेट उनके आस-पास भी नहीं है. सूर्यवंशी ने टूर्नामेंट में 17 चौके और 17 छक्के जड़े हैं.

बात अगर वैभव के लिस्ट ए के रिकॉर्ड की करें तो उन्होंने अभी तक 14 मैचों में 52.92 की औसत और 156.65 की स्ट्राइक रेट से 741 रन बनाए हैं. उनके नाम दो शतक और तीन अर्द्धशतक हैं. वैभव ने सबसे अधिक रन इंग्लैंड के खिलाफ बनाए हैं. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों में 355 रन ठोके हैं.

ऐसी हैं दोनों टीमें

भारत: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा ​​(उपकप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलान ए पटेल, नमन पुष्पक, डी. दीपेश, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंह, उधव मोहन, आरोन जॉर्ज.

पाकिस्तान: फरहान यूसुफ (कप्तान), उस्मान खान (उपकप्तान), अब्दुल सुभान, अहमद हुसैन, अली हसन बलूच, अली रजा, दानियाल अली खान, हमजा जहूर (विकेटकीपर), हुजैफा अहसन, मोमिन कमर, मोहम्मद सय्याम, मोहम्मद शायान (विकेटकीपर), नकाब शफीक, समीर मिन्हास और मोहम्मद हुजैफा.

