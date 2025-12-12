IND vs PAK Ticket Price: मात्र 438 रुपये में मिल रहा है टी20 वर्ल्ड कप लिए भारत-पाकिस्तान मुकाबले का टिकट, घर बैठे ऐसे करें बुक

IND vs PAK Ticket Price: भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेले जाने वाले आईसीसी मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टिकटों की बिक्री गुरुवार (11 दिसंबर 2025) शाम 6:45 बजे से शुरु हो गई है. आईसीसी की तरफ से साझा किए गए जानकारी के मुताबिक देश में पहले फेज के टिकटों की कीमत कुछ स्थानों पर 100 रुपये रखी गई है. वहीं श्रीलंका में 1000 श्रीलंकाई रुपये है, जो आईसीसी इवेंट के लिए अब तक की सबसे कम कीमत है.

भारत-पाकिस्तान मुकाबले के लिए टिकटों की कीमत

हालांकि, फैंस की नजर भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले मैच पर टिकी हुई है. हर कोई जानना चाहता है कि भारत-पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले महामुकाबले के टिकटों की कीमत क्या है? अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जबाव हम लेकर आए हैं.

लीग चरण में दोनों टीमें 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में आमने-सामने होंगी. जिसके लिए आईसीसी की तरफ से देश में टिकटों की शुरुआती कीमत सिर्फ 438 (1500 श्रीलंकाई रुपये) रुपये रखी गई है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए कैसे खरीदें टिकट?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए फैंस बुक माई शो एप से घर बैठे आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं. आइए स्टेप बाय स्टेप टिकट बुक करने का तरीका जानते हैं-

- बुक माई शो ऐप पर अकाउंट हैं तो लॉग इन करें. अन्यथा अकाउंट बनाएं और OTP वेरिफिकेशन पूरा करें.

- ऐप खुलने के बाद वर्ल्ड कप टैब पर क्लिक करें.

- यहां उस स्थान का चुनाव करें. जहां आप मैच देखना चाहते हैं.

- भारतीय टीम का मुकाबला देखने के लिए पेज पर बने रहें और टिकट लाइव होने तक रिफ्रेश न करें.

- पेज खुलते ही अपनी सीट के चुनाव करें और बुकिंग प्रोसेस पूरा करें.

- सीट का चुनाव करते ही आपको टिकट M-टिकट के तौर पर दिए जाएंगे, जो QR कोड सिक्योरिटी कारणों से धुंधला दिखाई देगा. मैच के दिन या उससे कुछ समय पहले यह एक्टिवेट हो जाएगा.

