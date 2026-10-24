IND vs PAK: फिर होगी भारत-पाकिस्तान की टक्कर! एशिया कप राइजिंग स्टार्स का शेड्यूल जारी, इस तारीख पर टिकी नजर

एशिया कप 2026 राइजिग स्टार्स का शेड्यूल शनिवार को एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जारी कर दिया है. कतर क्रिकेट एसोसिएशन 19 से 29 नवंबर 2026 तक 'एशियन क्रिकेट काउंसिल मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स' टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा. इसके मैच दोहा के वेस्ट एंड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और यूनिवर्सिटी ऑफ दोहा फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्रिकेट ग्राउंड में खेले जाएंगे.

भारत 'ए' अपने अभियान की शुरुआत 20 नवंबर को नेपाल के खिलाफ करेगा. इसके बाद 24 नवंबर को उसका मुकाबला यूएई से होगा. भारत 'ए' और पाकिस्तान 'ए' के बीच बहुप्रतीक्षित मैच 22 नवंबर को खेला जाना है. वहीं, पाकिस्तान 'ए' का सामना 20 नवंबर को यूएई से और 24 नवंबर को नेपाल से होगा.

आठ टीमों को दो ग्रुप में बांटा

यूएई और नेपाल 22 नवंबर को एक-दूसरे के आमने-सामने होंगे. ग्रुप ए में श्रीलंका 'ए', बांग्लादेश 'ए', अफगानिस्तान 'ए' और हांगकांग, चीन शामिल हैं. आठ टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है और वे 'सिंगल राउंड-रॉबिन' फॉर्मेट में खेलेंगी. प्रत्येक ग्रुप से टॉप दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी.

26 और 27 नवंबर को सेमीफाइनल मैच

सेमीफाइनल मैच 26 और 27 नवंबर को खेले जाने हैं। इसके बाद 29 नवंबर को फाइनल मुकाबला होगा. नेपाल, हांगकांग, चीन और यूएई ने जुलाई में मलेशिया में हुए एसीसी पुरुष प्रीमियर कप के जरिए इस टूर्नामेंट में अपनी जगह बनाई है.

तीनों एसोसिएट टीमें अपने सीनियर राष्ट्रीय खिलाड़ियों को मैदान में उतारेंगी. नेपाल या यूएई और किसी भी 'फुल मेंबर' की 'ए' टीम के बीच होने वाले सभी मैचों को आधिकारिक 'लिस्ट ए' का दर्जा मिलेगा. इसका मतलब यह है कि नेपाल और यूएई के खिलाफ भारत 'ए' के मैच 'लिस्ट ए' मुकाबलों के रूप में गिने जाएंगे, जबकि नेपाल और यूएई के बीच होने वाला मुकाबला एक आधिकारिक वनडे मैच होगा.

हांगकांग और चीन को क्रिकेट वर्ल्ड कप चैलेंज लीग के बाहर 'लिस्ट ए' मैच खेलने की अनुमति है, लेकिन 'ए' टीमों के खिलाफ उनके मुकाबलों का दर्जा एसीसी की मंजूरी पर निर्भर करेगा. पिछले साल भी इस टूर्नामेंट का आयोजन दोहा में ही हुआ था, जहां फाइनल में पाकिस्तान 'ए'ने बांग्लादेश 'ए' को सुपर ओवर में शिकस्त देकर खिताब जीता था.

ग्रुप A: श्रीलंका A, बांग्लादेश A, अफगानिस्तान A और हांगकांग, चीन

ग्रुप B: भारत ‘A', पाकिस्तान ‘A', नेपाल और UAE

ACC मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का शेड्यूल (केवल एसोसिएट मैच)

19 नवंबर 2026: बांग्लादेश A बनाम हांगकांग, चीन

20 नवंबर 2026: पाकिस्तान A बनाम UAE,

20 नवंबर 2026: भारत ‘A' बनाम नेपाल

21 नवंबर 2026: श्रीलंका A बनाम हांगकांग, चीन

22 नवंबर 2026: UAE बनाम नेपाल

22 नवंबर 2026: भारत बनाम पाकिस्तान

23 नवंबर 2026: अफ़ग़ानिस्तान ‘A' बनाम हांगकांग, चीन

24 नवंबर 2026: भारत A बनाम UAE

24 नवंबर 2026: पाकिस्तान ‘A' बनाम नेपाल

29 नवंबर 2026: फाइनल

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