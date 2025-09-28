Asia Cup Final 2025, India vs Pakistan Match LIVE Score: एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला भारत-पाकिस्तान के बीच होना है. सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी की नजरें पाकिस्तान को मौजूदा टूर्नामेंट में तीसरा बार पीटकर खिताब अपने नाम करने पर होगी. टीम इंडिया ने ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था, जबकि सुपर-4 में उसने 6 विकेट से जीत दर्ज की थी. टीम इंडिया की कोशिश एक बार फिर पाकिस्तान को हराकर खिताब अपने नाम करने की होगी. इस मुकाबले में भारतीय फैंस की नजरें अभिषेक शर्मा, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती पर होंगी. इसके अलावा शाहीन और अभिषेक के बीच होने वाली जंग भी मजेदार हो सकती है. बता दें, बीते 41 सालों में 17 संस्करण हुए हैं और ऐसा पहली बार हुआ है, जब भारत-पाकिस्तान टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में आमने-सामने होंगी. (Live Scorecard)

ऐसी हैं दोनों टीमें

भारतीय टीम: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रित बुमरा, जितेश शर्मा, शिवम दुबे

पाकिस्तान टीम: साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सईम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद, हसन अली, खुशदिल शाह, मोहम्मद मुहम्मद वसीम.