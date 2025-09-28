विज्ञापन
IND vs PAK- Final: 'नो हैंडशेक'.. 'ट्रॉफी प्रेजेंटेशन' तक, एशिया कप फाइनल में होगा हाई-वोल्टेज ड्रामा

More Drama In Asia Cup 2025 Final: फाइनल की पूर्व संध्या पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से बात करते हुए, सलमान से पूछा गया कि क्या भारत के खिलाफ पिछले दो मैचों में हुए विवादों को देखते हुए, खिताब के निर्णायक मुकाबले में टीम की 'आक्रामकता' को नियंत्रित करने का कोई इरादा नहीं है.

Read Time: 3 mins
IND vs PAK- Final: 'नो हैंडशेक'.. 'ट्रॉफी प्रेजेंटेशन' तक, एशिया कप फाइनल में होगा हाई-वोल्टेज ड्रामा
India vs Pakistan- Final: भारत बनाम पाकिस्तान, महामुकाबला
  • पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने एशिया कप 2025 के फाइनल में आक्रामकता पर लगाम लगाने से इंकार किया है
  • आईसीसी ने हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के विवादित व्यवहार पर पहले ही फटकार लगाई और जुर्माना लगाया है
  • भारत-पाक मैचों में अब तक कोई हैंडशेक नहीं हुआ और फाइनल में भी नो हैंडशेक की संभावना बनी हुई है
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

IND vs PAK - Final: हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान को ICC की ओर से फटकार लगाए जाने के बावजूद, पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने भारत के खिलाफ एशिया कप 2025 के फाइनल में ऐसी किसी भी घटना की संभावना से इनकार नहीं किया है. फाइनल की पूर्व संध्या पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से बात करते हुए, सलमान से पूछा गया कि क्या भारत के खिलाफ पिछले दो मैचों में हुए विवादों को देखते हुए, खिताब के निर्णायक मुकाबले में टीम की 'आक्रामकता' को नियंत्रित करने का कोई इरादा है. इस पर पाकिस्तानी कप्तान ने कहा कि तेज़ गेंदबाज़ों को आक्रामकता दिखाने की ज़रूरत होती है. इसलिए  उनके व्यवहार पर लगाम लगाने का तो सवाल ही नहीं उठता.

रऊफ ने भारत के खिलाफ सुपर 4 मैच में '6-0' और विमान दुर्घटनाग्रस्त होने जैसे हाव-भाव से अपनी ही टीम को शर्मिंदा कर दिया.  उनके साथी साहिबजादा ने अर्धशतक पूरा करने के बाद गन सेलिब्रेशन किया था. दोनों ही हरकतों पर आईसीसी ने उचित कार्रवाई की. लेकिन, पाकिस्तानी कप्तान की बयान को देखते हुए, एशिया कप 2025 के फाइनल में कुछ और विवाद देखने को मिल सकते हैं. 

नो हैंडशेक जारी रहेगा

पहले दो मैचों में भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच हाथ मिलाने की कोई घटना नहीं हुई. इस टूर्नामेंट के आखिरी मैच में भी नो हैंडशेक जारी रहने की संभावना है. टॉस के समय या मैच के बाद हाथ मिलाने से इनकार करने की घटना रविवार को भी जारी रहने की संभावना है. 

खिलाड़ियों के सेलिब्रेशन पर रहेगी नजर

भारत के खिलाफ पिछले मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के सेलिब्रेशन को लेकर आईसीसी ने फटकार लगाई थी. आईसीसी ने हारिस रऊफ और साहिबज़ादा फरहान पर पहले ही जुर्माना लगाया है. मैदान पर इस तरह के भड़काऊ हाव-भाव या आक्रामक मौखिक स्लेजिंग होने की संभावना फिर से है. लेकिन इस मैच में खिलाड़ियों के हाव-भाव को लेकर आईसीसी सतर्क है और अगर खिलाड़ी किसी तरह से गलत व्यवहार करते हैं तो फिर ऐसी हरकतों से तत्काल प्रतिबंध (जुर्माना, मैच प्रतिबंध) लग सकते हैं और एक बेहद महत्वपूर्ण फाइनल में तनाव काफी बढ़ सकता है.

अंपायरिंग पर रहेगी नजर

 दबाव वाले मैचों में अंपायरिंग के फैसलों की अक्सर कड़ी जांच की जाती है. सुपर 4 मैच में, पाकिस्तान ने कथित तौर पर फखर ज़मान के विवादास्पद कैच आउट पर शिकायत दर्ज कराई थी.  एशिया कप फ़ाइनल में, एक बार फिर अंपायर के फैसले सुर्खियों में रह सकते हैं. 

ट्रॉफी प्रेजेंटेशन के दौरान होगा ड्रामा

एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) के अध्यक्ष और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के प्रमुख मोहसिन नक़वी, विजेता टीम को ट्रॉफ़ी सौंपेंगे, ऐसे में फ़ाइनल का अंत बेहद ही नाटकीय हो सकता है. जीतने वाली और हारने वाली दोनों टीमों से हाथ मिलाना आम बात है, लेकिन भारत, नक़वी के साथ इस तरह के दोस्ताना व्यवहार से इनकार कर सकता है, क्योंकि नक़वी ने एशिया कप 2025 शुरू होने के बाद से कई भड़काऊ बयान दिए हैं. 

India, Pakistan, Asia Cup 2025, Cricket
