Abhishek Sharma: टीम इंडिया का मिस्टर 'सुनामी', एशिया कप के फाइनल में मचाएगा तहलका

IND vs PAK Final : एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. फाइनल में अभिषेक शर्मा को लेकर पाकिस्तानी टीम में दहशत का माहौल है. पाकिस्तानी गेंदबाज अभिषेक से डरे हुए हैं. भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इस टूर्नामेंट के सबसे सफल बल्लेबाज हैं. अभिषेक ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से विपक्षी खेमें दहशत मचाई हुई है. पाकिस्तान के खिलाफ सुप-4 के मैच में भी अभिषेक ने 39 गेंद पर 74 रन की पारी खेली. वह लगातार तीन अर्धशतक लगा चुके हैं. उनके इसी रौद्र रूप की वजह से पाकिस्तान खेमा डरा हुआ है. पाकिस्तानी टीम का मानना है कि अगर अभिषेक क्रीज पर 10 ओवर भी रूक गए तो मैच का भारत के पक्ष में कर देंगे.इस वजह से विपक्षी खेमा अभिषेक को जल्दी आउट करने की रणनीति पर काम कर रहा है.

एशिया कप में लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

अभिषेक शर्मा ने इस एशिया कप में कई रिकॉर्ड बनाए हैं. वो टी-20 एशिया कप के के एक सीजन में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. इस टूर्नामेंट में अभिषेक ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की है उसने फैन्स का दिल जीत लिया है.

टी20 एशिया कप के एक सीजन में सर्वाधिक रन

309*- अभिषेक शर्मा, 2025 (6 पारी)

281- मोहम्मद रिजवान, 2022 (6 पारी)

276- विराट कोहली, 2022 (5 पारी)

196- इब्राहिम जादरान, 2022 (5 पारी)

इसके अलावा अभिषेक 22 टी20 इंटरनेशनल पारियों के बाद सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज हैं. ऐसा कर अभिषेक ने एविन लुईस को पछाड़ दिया है.

22 पारियों के बाद सर्वाधिक T20I छक्के (Most T20I Sixes after 22 innings)

60: अभिषेक शर्मा

54: एविन लुईस

51: हज़रतुल्लाह ज़ज़ई

42: तिलक वर्मा

39: गेल/सैमुअल्स

38: यशस्वी/युवराज

37: मार्कराम/सूर्या

किसी बहुराष्ट्रीय T20 सीरीज़ में सर्वाधिक छक्के (Most Sixes in a multinational T20I series major teams)

19: अभिषेक (एशिया कप 2025)

19: फिंच (ज़िम त्रिकोणीय सीरीज़ 2018)

17: गुप्टिल (ट्रांस-तस्मानियाई 2018)

17: पूरन (विश्व कप 2024)

16: गेल (विश्व कप 2012)

16: गुरबाज़ (विश्व कप 2024)

भारत के लिए 22 T20I पारियों के बाद सर्वाधिक 50+ स्कोर

7: अभिषेक शर्मा

6: यशस्वी जयसवाल

6: सूर्यकुमार यादव

6: केएल राहुल

6: विराट कोहली

6: गौतम गंभीर

एक कैलेंडर ईय़र में सर्वाधिक T20I छक्के (Most T20I Sixes in a calendar year)

68: सूर्यकुमार (2022)

43: सूर्यकुमार (2023)

42: मो. रिज़वान (2021)

41: मार्टिन गुप्टिल (2021)

41: अभिषेक शर्मा (2025)

39: निकोलस पूरन (2024)

39: रोवमैन पॉवेल (2022)

एशिया कप टी20 फॉर्मेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी (Players with Most Sixes in Asia Cup T20 Format)

अभिषेक शर्मा - 19 छक्के

पथुम निसानका- 16 छक्के

रहमानुल्लाह गुरबाज़- 15 छक्के

बाबर हयात- 14 छक्के

सबसे कम पारियों में 50 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज (Batsmen who hit 50 sixes in the least number of innings)

अभिषेक शर्मा - 20 पारियां

एविन लुईस - 21 पारियां

क्रिस गेल - 25 पारियां

सूर्यकुमार यादव - 29 पारियां

शेन वॉटसन - 30 पारियां

युवराज सिंह - 31 पारियां

सबसे कम गेंदों में 50 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज (Batsman who hit 50 sixes in the least number of balls)

331 गेंद – अभिषेक शर्मा

366 गेंद – एविन लुईस

409 गेंद – आंद्रे रसेल

492 गेंद – हजरतुल्लाह जजई

510 गेंद – सूर्यकुमार यादव

पाकिस्तान को रहना होगा बचकर

अभिषेक शर्मा बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं. वह एशिया कप 2025 के श्रेष्ठ स्कोरर हैं. 6 मैचों में 3 अर्धशतक की मदद से 309 रन बना चुके हैं. टी20 फॉर्मेट के एक एडिशन का यह सर्वोच्च स्कोर है. बता दें कि अगर अभिषेक आजके मैच में कम से कम 30 रन बना लेते हैं, तो वह टी20 इंटरनेशनल मैचों में लगातार 8 बार 30+ स्कोर बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज़ बन जाएंगे. फ़िलहाल, वह रोहित शर्मा और मोहम्मद रिज़वान की बराबरी पर हैं, जिन्होंने लगातार 7 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 30 रन का आंकड़ा पार किया है.

सहवाग से डरते थे अब अभिषेक से डरते हैं गेंदबाज

एक पीढ़ी के गेंदबाज़ सहवाग से डरते थे, अब वही हार अभिषेक वर्तमान क्रिकेट में गेंदबाजों का कर रहे हैं. अभिषेक पहली ही गेंद से गेंदबाज पर हावी होकर उनके लाइन और लेंथ को खराब करने में सफल रहे हैं. इसका सबसे ज्यादा असर शाहीन अफरीदी को हुआ है. शाहीन के खिलाफ दो मैचों में अभिषेक ने पहली ही गेंद से उनके खिलाफ आक्रामकता दिखाई थी. यही कारण है कि फाइनल से पहले पाकिस्तानी गेंदबाज उनसे डरे और सहमे हुए हैं.