सूर्यकुमार यादव के इस बात से क्यों मुंह फुला बैठे पाक कप्तान? सलमान अली आगा ने खुद दिया जवाब

India vs Pakistan, Asia Cup 2025 Final: एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले से पूर्व पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है कि खिताबी मुकाबले के दौरान दोनों टीमों पर समान दबाव रहेगा. अगर कोई शख्स इसके विपरीत कुछ कह रहा है तो वह सरासर झूठ बोल रहा है. सलमान आगा कुछ भी कहें हालात भारत के पक्ष में ज्यादा नजर आता है, फिर भी पाकिस्तानी कप्तान अपनी संभावनाओं को लेकर काफी उत्साहित हैं. मैच से पूर्व उन्होंने कहा, 'हम जीत हासिल करेंगे. हमारी कोशिश अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलने पर है. हम भलीभांति वाकिफ हैं. अगर हम अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाते हैं और 40 ओवर तक अपनी योजनाओं पर अमल करते हैं, तो हम किसी भी टीम को शिकस्त दे सकते हैं.'

फाइनल मुकाबले से पूर्व दोनों टीमों के कप्तानों का फोटोशूट कराया जाता है. मगर दोनों देशों के बीच चल तल्ख रिश्तों की वजह से इस बार यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी. प्री मैच कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे इस मुद्दे पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, 'यह पूरी तरह से उनका फैसला है कि वह आना चाहते हैं या नहीं. मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता.'

एशिया कप में भारत से ज्यादा पाकिस्तान ने की हैं गलतियां

बातचीत के दौरान सलमान ने इस बात को माना कि जारी टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम ने भारतीय टीम से ज्यादा गलतियां की है. संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, 'भारत और पाकिस्तान दोनों टीमों पर दबाव है. अगर हम कहें कि कोई दबाव नहीं है तो यह गलत है. लेकिन हां, हमने उनसे ज्यादा गलतियां की हैं. इसीलिए हम मैच नहीं जीत पाए हैं. मेरे हिसाब से भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले में जो टीम कम गलती करेगी. उसे जीत मिलेगी.'

यह भी पढ़ें- जिसकी फिरकी पर नाचती है पूरी दुनिया, वो आज पाकिस्तान को भी कराएगा कथक, आंकड़े देते हैं गवाही