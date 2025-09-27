विज्ञापन
IND vs PAK Head To Head In T20I: 2007 से अब तक, टी20 में कैसी रही है भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत?

IND vs PAK, Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान की टीमें साल 2007 से अब तक कुल 15 टी20 मैच खेली हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 11 मुकाबले अपने नाम किए, जबकि पाकिस्तान ने 3 मैच जीते हैं.

IND vs PAK Head To Head In T20I: 2007 से अब तक, टी20 में कैसी रही है भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत?
भारतीय टीम
  • भारत और पाकिस्तान ने साल 2007 से अब तक कुल पंद्रह टी20 मैच खेले हैं, जिसमें भारत ने ग्यारह जीते हैं
  • पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ टी20 में पहली जीत 2012 में हासिल की थी, लेकिन उसके बाद लगातार चार मैच हारे
  • एशिया कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान को दो बार हराया है
IND vs PAK, Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तान के बीच रविवार (28 सितंबर) को एशिया कप 2025 का खिताबी मैच खेला जाना है. पाकिस्तान के खिलाफ इस फॉर्मेट में भारत का पलड़ा बेहद मजबूत है. आइए, इसे विस्तार से जानते हैं. भारत और पाकिस्तान की टीमें साल 2007 से अब तक कुल 15 टी20 मैच खेली हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 11 मुकाबले अपने नाम किए, जबकि पाकिस्तान ने 3 मैच जीते. इसके अलावा, एक टाई मुकाबला भी भारत के पक्ष में रहा. दोनों देशों के बीच 14 सितंबर 2007 को पहली बार टी20 मैच खेला गया था. वर्ल्ड कप का यह मैच टाई हुआ, जिसे बॉल आउट में टीम इंडिया ने जीता. इसके बाद दोनों देश टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में उतरे, जिसमें टीम इंडिया ने 5 विकेट से जीत दर्ज की.

पाकिस्तान ने 25 दिसंबर 2012 को पहली बार टीम इंडिया के खिलाफ जीत हासिल की. हालांकि, इसके बाद उसे लगातार चार मुकाबले गंवाने पड़े.

साल 2021 से 2022 के बीच दोनों टीमें चार टी20 मुकाबले खेलीं, जिसमें 2-2 से बराबरी रही. अगर पिछले चार टी20 मुकाबलों को देखें, तो भारत ने सभी अपने नाम किए हैं. इनमें पिछले दो मैच एशिया कप 2025 में ही खेले गए.

एशिया कप 2025 में 14 सितंबर को भारत-पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने थीं, जिसमें भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज की. इसके बाद 21 सितंबर को टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 'ऑपरेशन व्हाइट बॉल' में 6 विकेट से हराया.

टी20 इतिहास में पाकिस्तान की टीम भारत को सिर्फ दुबई और बेंगलुरु के मैदान पर ही हरा सकी है. भारतीय टीम इस वक्त शानदार फॉर्म में है. टीम इंडिया ने एशिया कप के इस संस्करण में अब तक सभी 6 मैच अपने नाम किए हैं. इसमें एक मकाबला सुपर ओवर में जीता गया.

वहीं, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने 6 में से जिन 2 मुकाबलों को गंवाया, वो दोनों ही मैच भारत के खिलाफ खेले गए थे.

