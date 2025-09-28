Ind vs Pak Final: सैमसन इतिहास रचने की कगार पर, धोनी और पंत के इस बड़े कारनामे को पहले ही डुबो चुके और अब दूसरे पर नजर

India vs Pakistan: यूएई में आज दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Stadium) में रात 8 बजे से भारत-पाकिस्तान (Ind vs Pak) के बीच खेले जाने वाले एशिया कप (Asia Cup 2025) फाइनल का इंतजार दुनिया भर के करोड़ों फैंस कर रहे हैं. खास तौर पर दोनों देशों के फैंस ने छुट्टी के दिन अपने-अपने तरीके से मैच देखने की की तैयारी की है. भारतीयों की नजरें अपने-अपने सितारों पर हैं. और यहां एक दो नहीं कई हैं जिन के बवाली प्रदर्शन का इंतजार हो हो रहा है. मेगा इवेंट में रिकॉर्डों की बारिश करने वाले अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) पर फिर से नजरे हैं, तो अनुभवी संजू सैमसन (Sanju Samson) भी इतिहास बनाने की कगार पर खड़े हैं. सैमसन ने अभी तक 3 मैचों में 36 के औसत और 127.05 के स्ट्राइक-रेट से 108 रन बनाए हैं. इसमें ओमान के खिलाफ अर्द्धशतकीय पारी भी शामिल है. और अब अगर वह फाइनल में 64 रन बना लते हैं, तो वह किसी एक टी20 अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में भारतीय विकेटकीपर के ऋषभ पंत के आंकड़े को पीछे छोड़ देंगे.

संजू की नजर टिकी ऋषभ पंत और धोनी पर

ऋषभ पंत ने साल 2024 में आईसीसी टी20 विश्व कप में 8 मैचों में 127.61 के स्ट्राइक-रेट से 171 रन बनाए थे. तब उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 42 रन था. पंत के बाद दूसरे नंबर पर एमएस धोनी हैं, जिन्होंने साल 2007 टी20 विश्व कप में 6 पारियों में 30.8 के औसत से 154 रन बनाए थे.

कमाल हैं, यहां धोनी और पंत को भी पीछे छोड़ दिया

वैसे एक और मामला है, जहां संजू पहले ही धोनी और पंत को पीछे छोड़ चुके हैं. और यह है टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भारतीय विकेटकीपर के सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का मामला. सैमसन अभी तक 48 पारियों में 55 छक्के जड़ चुके हैं. धोनी के 85 पारियों में 52 छक्के हैं, तो 66 मैचों में 44 छक्के हैं, जबकि ईशान किशन ने 32 पारियों में 36 छक्के जड़े हैं.

हजारी बनने से बस कुछ कदम ही दूर

वहीं, सैमसन टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हजार रन पूरे करने से सिर्फ 1000 रन दूर हैं. वर्तमान में पंत के 48 मैचों में 26.18 के औसत और 149 से ऊपर स्ट्राइक-रेट से 969 रन हैं. संजू का औसत भले ही बहुत कम हो, लेकिन इसमें उनके तीन शतक और एक अर्द्धशतक भी शामिल हैं.



