Dharmendra Health News Live Updates: बॉलीवुड एक्टर और हिंदी सिनेमा के 'ही-मैन' धर्मेंद्र की सेहत एक बार फिर चर्चा में है. कुछ दिन पहले ही उन्हें अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. खबरों के मुताबिक, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई थी, जिसके चलते डॉक्टरों ने तुरंत उन्हें निगरानी में रखा. उसके बाद से उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. बता दें कि धर्मेंद्र बॉलीवुड के ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग से दिल जीता है और उन्हें प्यार से फैन्स गरम-धरम भी कहते हैं. धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसम्बर 1935 को पंजाब में हुआ. उनका पूरा नाम धरम सिंह देओल है. धर्मेन्द्र के पिता स्कूल हेडमास्टर थे. अपने गांव से मीलों दूर धर्मेन्द्र ने एक सिनेमाघर में सुरैया की फिल्म 'दिल्लगी' देखी और इससे वे इतने प्रभावित हुए कि अपना करियर उन्होंने फिल्मों में बनाने का निश्चय किया. धर्मेन्द्र ने 40 दिनों तक रोजाना 'दिल्लगी' देखी और इस फिल्म देखने के‍ लिए मीलों पैदल चले. धर्मेन्द्र को जब पता चला कि फिल्मफेअर नामक पत्रिका नई प्रतिभा की खोज कर रही है तो उन्होंने भी फॉर्म भेजा.धर्मेन्द्र ने कही से अभिनय नहीं सीखा था. इसके बावजूद उन्होंने तमाम प्रतिभाशाली लोगों को पीछे छोड़ा और वे इस टैलेंट हंट में चुन लिए गए.इस तरह उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में ऐसा कदम रखा कि उनका सफर आज भी जारी है...

