IND vs PAK: T20I फॉर्मेट में दुबई के मैदान पर कैसा है भारत-पाकिस्तान का रिकॉर्ड?

IND vs PAK, Asia Cup 2025: दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में शिरकत करते हुए भारत बनाम पाकिस्तान का प्रदर्शन.

IND vs PAK: T20I फॉर्मेट में दुबई के मैदान पर कैसा है भारत-पाकिस्तान का रिकॉर्ड?
भारत बनाम पाकिस्तान
  • भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का खिताबी मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा
  • दुबई के मैदान पर टी20 फॉर्मेट में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पांच में से तीन मुकाबले जीते हैं
  • अक्टूबर 2021 में पाकिस्तान ने भारत को दस विकेट से हराकर इस मैदान पर पहली जीत हासिल की थी
IND vs PAK, Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तान के बीच रविवार को एशिया कप 2025 का खिताबी मैच खेला जाना है. यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर आयोजित होगा, जहां पाकिस्तान के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में भारत का पलड़ा भारी रहा है. दोनों देशों के बीच इस मैदान पर अब तक कुल 5 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 3 मैच टीम इंडिया ने अपने नाम किए. इन 5 मुकाबलों में से 4 मैच एशिया कप में ही खेले गए. आइए, इन सभी मुकाबलों के बारे में विस्तार से जानते हैं.

24 अक्टूबर 2021: टी20 फॉर्मेट के इतिहास में दोनों देश इस मैदान पर पहली बार अक्टूबर 2021 में भिड़े, जिसमें पाकिस्तान ने 10 विकेट से जीत दर्ज की.

इस मैच में कप्तान विराट कोहली (57) अर्धशतक जड़ने वाले इकलौते भारतीय रहे. शाहीन अफरीदी (3 विकेट) की शानदार गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम निर्धारित ओवरों में 7 विकेट खोकर सिर्फ 151 रन ही बना सकी.

इसके जवाब में मोहम्मद रिजवान (79) और कप्तान बाबर आजम (68) ने अटूट साझेदारी करते हुए पाकिस्तान को 17.5 ओवरों में आसान जीत दिलाई.

28 अगस्त 2022: एशिया कप के ग्रुप स्टेज में पाकिस्तानी टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.5 ओवरों में महज 147 रन पर सिमट गई. इसके जवाब में भारत ने 19.4 ओवरों में 5 विकेट शेष रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया.

4 सितंबर 2022: एशिया कप के सुपर-4 मुकाबले में पाकिस्तान ने 5 विकेट से जीत हासिल की. भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 181/7 का स्कोर बनाया. इसके जवाब में पाकिस्तानी टीम ने मोहम्मद रिजवान (71) की शानदार पारी के दम पर 1 गेंद शेष रहते जीत दर्ज की.

14 सितंबर 2025: भारत ने एक बार फिर एशिया कप के ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान के खिलाफ 7 विकेट से जीत हासिल की. इस मैच में पाकिस्तानी टीम को 127/9 के स्कोर पर रोकने के बाद भारत ने महज 15.5 ओवरों में जीत दर्ज कर ली.

21 सितंबर 2025: एशिया कप के सुपर-4 मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को पहली बार शिकस्त दी. इस मैच में पाकिस्तानी टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 171 रन बना सकी. इसके जवाब में भारत ने 18.5 ओवरों में 6 विकेट शेष रहते मुकाबला जीत लिया.

