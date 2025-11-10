मौलवी बनने निकला था लखीमपुर खीरी का सुहेल कैसे बन गया आतंकी, मां ने बताया क्या करता था उनका बेटा

गुजरात एटीएस ने रविवार को तीन संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था, इसमें से एक उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले का रहने वाला मोहम्मद सुहेल उर्फ सुलेमान शामिल है. पास पड़ोस वाले हैरान हैं कि गुजरात एटीएस के हत्थे चढ़ा संदिग्ध आतंकी सुहेल 3 साल पहले घर से मौलवी बनने के लिए निकला था, लेकिन वह कब आतंकी बन गया, घरवालों को इसकी भनक तक नहीं लगी. उधर, उसकी मां का कहना है कि उनका बेटा बेकसूर है, उसे फंसाया गया है. वो कभी इस तरह के कामों में शामिल नहीं हो सकता.

तीन साल पहले मौलवी की ट्रेनिंग लेने निकला था

जानकारी के मुताबिक, सिंगाही कस्बे के वार्ड नंबर एक में रहने वाला मोहम्मद सुहेल तीन साल पहले मुजफ्फरनगर गया था. वह मुजफ्फरनगर के एक मदरसे में रहकर मौलवी बनने की ट्रेनिंग ले रहा था. घरवालों के अनुसार, वह छुट्टियों में घर आता था. आखिरी बार वह जुलाई 2025 में बकरीद के वक्त घर आया था. कुछ दिन घर पर रहने के बाद वह वापस चला गया. घरवालों की उससे फोन पर बात होती रहती थी. घरवालों ने अनुसार, सुहेल ने उनको बताया था कि वह गुजरात घूमने जा रहा है, लेकिन रविवार को उनके पास एक गुजरात से फोन आया. इससे उनको पता चला कि सुहेल वहां संदिग्ध आतंकी के रूप में गिरफ्तार हो गया है. यह सुनकर उनके होश उड़ गए.

पिता मिस्त्री और भाई मैकेनिक

सुहेल के पिता ट्रैक्टर मिस्त्री और उसका भाई एसी मैकेनिक का काम करता है. उसी से उनके घर का खर्च चलता है. रविवार की दोपहर बाद सोशल मीडिया पर सुहेल की गिरफ्तारी की तस्वीर आ गई. इससे उसके पड़ोसी और रिश्तेदारों को भी उसके बारे में पता चल गया. लोगों के सुहेल के परिवार से कई सवाल थे, लेकिन परिवार के लोग किसी से नहीं मिले. पूरे परिवार ने खुद को घर में कैद कर लिया है.

मां ने बताया बेगुनाह

उसकी मां रुखसाना का कहना है कि उनका बेटा बेगुनाह है, वो तो तीन साल पहले पढ़ाई करने वहां गया था. वो ऐसे किसी काम में शामिल नहीं हो सकता.रुखसाना ने कहा कि बेटा सुहेल ऐसा नहीं है, किसी से भी मालूम कर लो. उसका दिमाग अऱबी की पढ़ाई में लगता था, उसका दिल कभी ऐसा नहीं था. उनके पड़ोसी उजैर का कहना है कि उन लोगों को कभी ऐसा नहीं लगा कि सुहेल ऐसी किसी खतरनाक साजिश में शामिल है.

गुजरात में 3 आतंकी गिरफ्तार, दो यूपी और एक हैदराबाद का रहने वाला

गुजरात एटीएस ने सिर्फ परिवार को फोन से इतनी ही सूचना दी है कि उनका बेटा आतंकी होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. बाकी परिवार से अधिकारियों ने कोई बात नहीं की. इसी से कहा जा रहा है कि परिवार सुहेल की करतूत से अंजान था. अगर उनको जानकारी होती कि उनका सुहेल क्या कर रहा है तो पुलिस परिवार से भी पूछताछ करती.

इनपुट - प्रतीक श्रीवास्तव