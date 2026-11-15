गुरनूर बराड़ का जलवा, अर्शदीप सिंह टॉप-3 में, भारत-न्यूजीलैंड ODI सीरीज के टॉप-5 गेंदबाज

न्यूजीलैंड में 3-1 से वनडे सीरीज जीतने वाली भारतीय टीम की सफलता के पीछे सिर्फ बल्लेबाजों का नहीं, बल्कि गेंदबाजों का भी बड़ा योगदान रहा. पूरी सीरीज में भारतीय गेंदबाजों ने लगातार विकेट निकालकर कीवी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया. यही वजह रही कि सीरीज खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में भारत के दो गेंदबाज टॉप-3 में जगह बनाने में सफल रहे.

दिलचस्प बात यह रही कि सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में भारत के गुरनूर बराड़ और न्यूजीलैंड के जैकब डफी संयुक्त रूप से टॉप पर रहे. वहीं, निर्णायक मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करने वाले अर्शदीप सिंह भी इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर रहे. भारत ने आखिरी वनडे में 209 रन के छोटे स्कोर का बचाव करते हुए न्यूजीलैंड को 22 रन से हराकर सीरीज 3-1 से अपने नाम की थी.

गेंदबाजों ने दिलाई सीरीज जीत

भारत के बल्लेबाज पूरी सीरीज में लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके, लेकिन गेंदबाजों ने उनकी कमी पूरी कर दी. पांचवें वनडे में भी भारतीय टीम 209 रन पर सिमट गई थी. इसके बावजूद अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज और अक्षर पटेल की अगुआई में भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड को 187 रन पर समेट दिया. अर्शदीप ने 30 रन देकर तीन विकेट झटके, जबकि सिराज और अक्षर ने दो-दो विकेट हासिल किए. भारतीय गेंदबाजों की यही निरंतरता पूरी सीरीज में देखने को मिली, जिसका असर सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों की लिस्ट में भी नजर आया.

सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज

गुरनूर बराड़ (भारत) - 4 मैच, 9 विकेट, औसत 15.88

जैकब डफी (न्यूजीलैंड) - 4 मैच, 9 विकेट, औसत 16.00

अर्शदीप सिंह (भारत) - 5 मैच, 8 विकेट, औसत 21.37

मैट हेनरी (न्यूजीलैंड) - 1 मैच, 6 विकेट, औसत 4.50

मैथ्यू फिशर (न्यूजीलैंड) - 4 मैच, 6 विकेट, औसत 13.66

अर्शदीप बने निर्णायक मुकाबले के हीरो

सीरीज के आखिरी मैच में भारत मुश्किल स्थिति में था. रोहित शर्मा, विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ जल्दी आउट हो गए थे, जिससे टीम 34 रन पर तीन विकेट गंवा चुकी थी. हालांकि अक्षर पटेल और ईशान किशन ने 46-46 रन बनाकर भारत को संभाला और टीम 209 रन तक पहुंच गई.

इसके बाद गेंदबाजों ने जिम्मेदारी संभाली. अर्शदीप सिंह ने टॉप ऑर्डर को झकझोर दिया, जबकि सिराज ने अहम मौकों पर विकेट निकालकर न्यूजीलैंड को बैकफुट पर धकेल दिया. भारतीय गेंदबाजों ने किसी भी बल्लेबाज को बड़ी पारी नहीं खेलने दी और न्यूजीलैंड की पूरी टीम 48.1 ओवर में 187 रन पर सिमट गई.

भारत ने तोड़ा न्यूजीलैंड का अजेय सिलसिला

इस जीत के साथ भारत ने पांच मैचों की वनडे सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली. इतना ही नहीं, न्यूजीलैंड के घर में लगातार 11 द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीतने का सिलसिला भी समाप्त हो गया. गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद विदेशी धरती पर भारत की यह पहली वनडे सीरीज जीत भी रही. सीरीज के दौरान बल्लेबाजों के उतार-चढ़ाव के बीच भारतीय गेंदबाजों ने जिस तरह जिम्मेदारी उठाई, उसने साबित कर दिया कि न्यूजीलैंड में मिली इस ऐतिहासिक जीत की असली नींव बॉलिंग यूनिट ने ही रखी थी.