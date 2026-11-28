India vs New Zealand 2nd Test Day 2 LIVE Updates: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन है. पहले दिन न्यूजीलैंड ने टॉम ब्लंडेल और ग्लेन फिलिप्स की नाबाद साझेदारी के दम पर मुकाबले में वापसी की. आकाश दीप की शानदार गेंदबाजी के बावजूद न्यूजीलैंड ने दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 5 विकेट पर 246 रन बना लिए थे. ब्लंडेल 53 और फिलिप्स 36 रन बनाकर नाबाद लौटे. दोनों के बीच छठे विकेट के लिए 62 रन की साझेदारी हो चुकी है. भारत की कोशिश दूसरे दिन शुरुआती सत्र में इन दोनों को जल्द आउट करके न्यूजीलैंड की पारी समेटने की होगी. वहीं, न्यूजीलैंड की नजर बड़ा स्कोर खड़ा करने पर रहेगी.

भारत (प्लेइंग इलेवन): केएल राहुल, यशस्वी जयसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुबमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, आकाश दीप, अंशुल कंबोज, गुरनूर बराड़, जसप्रित बुमराह.

न्यूजीलैंड (प्लेइंग इलेवन): टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, रचिन रवींद्र, डेरिल मिशेल, टॉम ब्लंडेल (डब्ल्यू), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, जैकब डफी.