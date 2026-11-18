

भारतीय गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने आगामी टेस्ट मैच में 20 विकेट लेने के लिए टीम के तेज गेंदबाजों पर भरोसा जताया है. उन्होंने मोहम्मद सिराज को 'वर्ल्ड-क्लास' खिलाड़ी बताया, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि बॉलिंग कॉम्बिनेशन को लेकर अंतिम फैसला कप्तान शुभमन गिल ही लेंगे. भारत अपनी गेंदबाजी को परिस्थितियों के अनुकूल ढालने की कोशिश कर रहा है. मोर्केल ने कहा कि उन्होंने मुख्य कोच गौतम गंभीर को बता दिया है कि उन्हें उपलब्ध विकल्पों पर पूरा भरोसा है. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जिन खिलाड़ियों ने पहले टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है, उन्हें समर्थन मिलना चाहिए.

मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोर्केल ने कहा,"जब भी सिराज ने भारत की जर्सी पहनी है और मैदान पर उतरे हैं, उन्होंने हमेशा वर्ल्ड-क्लास प्रदर्शन किया है. मैंने गौतम (गंभीर) से कहा है कि हमारे पास 20 विकेट लेने के लिए पर्याप्त गेंदबाजी विकल्प मौजूद हैं. हालांकि, अंतिम फैसला शुभमन ही लेंगे." मोर्केल ने बताया कि टीम ने कुछ अतिरिक्त खिलाड़ियों को भी शामिल किया है ताकि अलग-अलग परिस्थितियों के लिए तैयार रहा जा सके. लेकिन, अंतिम चयन इस बात पर निर्भर करेगा कि 20 विकेट लेने के लिए किस तरह की भूमिकाओं की जरूरत है.

उन्होंने आगे कहा,"यही वजह है कि हमने कुछ और खिलाड़ियों को भी टीम में रखा है, ताकि हम कोई कसर न छोड़ें. साथ ही, जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें भी भरोसा और मौका देना जरूरी है. हम तय करेंगे कि इस टेस्ट मैच के लिए सबसे अच्छा संयोजन क्या होगा, जिससे हमें 20 विकेट लेने में मदद मिले. जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, हमें ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत है जो अलग-अलग हवा की दिशाओं में अपनी भूमिका निभा सकें और अच्छी साझेदारियां बना सकें."

गेंदबाजी कोच ने गेंदबाजों से अधिक जिम्मेदारी लेने को कहा. उन्होंने खिलाड़ियों को सलाह दी कि वे बाहरी चर्चाओं या परिस्थितियों के बारे में सोचने के बजाय, अपने काम पर पूरा ध्यान दें. उन्होंने कहा, "हमें बाहरी शोर को नजरअंदाज करना होगा और सही जगहों पर गेंदबाजी करनी होगी. हम अंक गंवाने का जोखिम नहीं उठा सकते. टीम को जिम्मेदारी लेनी होगी और जल्दी से अपनी लय पकड़नी होगी. यह पूरी जिम्मेदारी गेंदबाजों और कप्तान की है."

मोर्केल ने बताया कि हवा इस बात पर असर डाल सकती है कि गेंदबाज अपनी गेंदबाजी कैसे करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके हिसाब से ढलने के लिए बहुत ज्यादा उलझने के बजाय साफ सोच रखने की जरूरत होती है. मोर्केल ने समझाया,"जब आप हवा के विपरीत गेंदबाजी करते हैं, तो गेंद को थोड़ा मूवमेंट मिलता है. आपकी सोच बहुत मायने रखती है. आप अपने एक्शन को थोड़ा और रोककर रख सकते हैं. हालात के बारे में बहुत ज्यादा न सोचें."

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि टेस्ट मैचों का फैसला पहले दिन के बाद के स्पेल से भी हो सकता है, इसलिए गेंदबाजों को पूरे मैच के दौरान अपना पूरा ध्यान और प्रतिबद्धता बनाए रखनी चाहिए. उन्होंने कहा,"जीतने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले सेशन में ही अपनी पकड़ बना ली जाए, लेकिन सिर्फ पहले सेशन से ही टेस्ट मैच नहीं जीता जा सकता. आपको ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत होती है जो चौथे या पांचवें दिन भी कोई जादुई स्पेल डाल सकें."

मोर्केल को उम्मीद है कि गेंदबाज अपना इरादा और बॉडी लैंग्वेज तब भी बनाए रखेंगे, जब खेल की मांग के अनुसार उन्हें एक ही छोर से लगातार गेंदबाजी करनी पड़े. उन्होंने कहा,"मुझे लगता है कि यह बस एक मजबूत मानसिकता की बात है. किसी न किसी को तो एक छोर से जिम्मेदारी संभालनी ही पड़ती है, और मुझे उम्मीद है कि हमारे खिलाड़ी अच्छी बॉडी लैंग्वेज दिखाएंगे. यानी वे खुद गेंद मांगेंगे और टीम के लिए अपना काम पूरी लगन से करेंगे."

उन्होंने फिर दोहराया कि भारत को रेड-बॉल क्रिकेट की बुनियादी बातों पर वापस लौटना चाहिए, सही लेंथ ढूंढनी चाहिए और पार्टनरशिप में गेंदबाजी करते हुए अनुशासन बनाए रखना चाहिए. मोर्कल ने आगे कहा,"हमें बस बाहरी शोर-शराबे को नजरअंदाज करके अपना खेल खेलना है. हमें गेंद को सही जगह पर डालना है और पार्टनरशिप में अच्छी गेंदबाजी करनी है. इसलिए हालात के बारे में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. कभी-कभी हम पिच का रंग, घास, हवा या आंकड़ों को देखकर भटक जाते हैं, और फिर सही जगह पर लगातार गेंदबाजी करना भूल जाते हैं."

"मुझे लगता है कि अगर आप यहां के आंकड़े देखें, तो जो गेंदबाज अपनी लेंथ सही रखते हैं, वे पहले और दूसरे दिन सफल होते हैं." उन्होंने कहा,"मुझे लगता है कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि हम जल्द से जल्द रेड-बॉल क्रिकेट वाली मानसिकता में वापस आएं, अपनी उस प्रक्रिया को अपनाएं जिससे हमें सफलता मिलती है, और फिर देखें कि क्या हम लंबे समय तक ऐसा कर पाते हैं."

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