Sahara Refund: अगर आपका पैसा भी सहारा इंडिया में फंसा हुआ है, तो आपके लिए अच्छी खबर है. सहारा इंडिया के निवेशकों को उनका पैसा वापस मिलने लगा है. अब तक 47 लाख से ज्यादा निवेशकों के बैंक खातों में 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम भेजी जा चुकी है. खास बात यह है कि पिछले सात दिनों में ही 221.45 करोड़ रुपये जमाकर्ताओं के खातों में ट्रांसफर किए गए हैं.

सहारा रिफंड पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक, अब तक करीब 1.51 करोड़ लोगों ने अपना पैसा वापस पाने के लिए आवेदन किया है. इनमें से 47 लाख से ज्यादा निवेशकों को कुल 10,037.47 करोड़ रुपये का रिफंड दिया जा चुका है. इससे उन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनकी मेहनत की कमाई लंबे समय से सहारा की अलग-अलग सहकारी समितियों में फंसी हुई है.

आपका पैसा वापस पाने के लिए क्या करना होगा?

अगर आपने अभी तक रिफंड के लिए आवेदन नहीं किया है, तो इसके लिए केंद्र सरकार के CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल (https://mocrefund.crcs.gov.in/depositor/#/home) पर जाना होगा. वहां जमाकर्ता को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और जरूरी जानकारी भरनी होगी. आवेदन के लिए आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, आधार से लिंक बैंक खाता और जमा राशि से जुड़े दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है. आवेदन करते समय सभी जानकारियां सही भरना जरूरी है, ताकि वेरिफिकेशन में परेशानी न हो.

कैसे चेक करें रिफंड का स्टेटस?

रिफंड के लिए आवेदन करने के बाद निवेशक पोर्टल पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं. अगर आवेदन में कोई कमी या दस्तावेज से जुड़ी समस्या है, तो उसे ठीक करने की जरूरत हो सकती है. ध्यान रखें कि रिफंड की रकम आवेदन और दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के बाद ही जारी की जाती है. इसके अलावा, निवेशकों की सुविधा के लिए सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर तीन नए हेल्पलाइन नंबर 011-44716198, 011-44716498 और 011-44716887 भी जारी किए गए हैं.