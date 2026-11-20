गौतम गंभीर के बचपन के कोच संजय भारद्वाज ने शुक्रवार को उन आरोपों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन से मोहम्मद सिराज को बाहर करने के पीछे कोई धार्मिक पहलू था. उन्होंने जोर देकर कहा कि टीम का चयन पूरी तरह से क्रिकेट की जरूरतों और टीम कॉम्बिनेशन के आधार पर किया गया था. भारद्वाज ने कहा कि गंभीर ने हमेशा भारतीय तेज गेंदबाज का समर्थन किया है और किसी भी खिलाड़ी के खिलाफ उनके मन में कोई निजी द्वेष नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि मुख्य कोच की प्राथमिकता एक मजबूत टीम तैयार करना है.

न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए भारद्वाज ने कहा,"यह आरोप बेबुनियाद है. इंडियन क्रिकेट टीम में कोई हिंदू-मुस्लिम एंगल नहीं है. हर कोई इंडियन है और देश का प्रतिनिधित्व करता है. गौतम गंभीर ने हमेशा मोहम्मद सिराज का समर्थन किया है. अगर सिराज प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं हैं, तो यह पूरी तरह से टीम की जरूरतों की वजह से है. सिलेक्शन टीम के कॉम्बिनेशन, प्लेयर्स की पोजीशन और उनके परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है. गंभीर किसी से निजी दुश्मनी नहीं रखते. उनकी प्राथमिकता सही कॉम्बिनेशन के साथ एक मजबूत टीम बनाना है. बीसीसीआई भी किसी भी हिंदू-मुस्लिम बंटवारे में न तो विश्वास करता है और न ही उसे बढ़ावा देता है. ऐसे आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं."

क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के बचपन के कोच संतोष पिंगुलकर ने भी हिंदू-मुस्लिम एंगल को खारिज किया है. संतोष पिंगुलकर ने कहा,"सिराज को टीम से बाहर रखने से जुड़ी जो चर्चा चल रही है, वो बेबुनियाद है. उन्हें वनडे में मौका दिया गया था. वह अभी भी टीम का हिस्सा हैं. उन्हें लेकर जो राजनीतिक बयान आ रहे हैं, वो गलत हैं. क्रिकेट में राजनीति की कोई जगह नहीं है."

दरअसल, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने न्यूजीलैंड के खिलाफ गुरुवार से वेलिंगटन में शुरू हुए टेस्ट मैच की भारतीय प्लेइंग इलेवन में मोहम्मद सिराज को शामिल नहीं किए जाने पर एक विवादित बयान दिया है. उन्होंने सिराज को टीम में जगह न मिलने का कारण उनका नाम बताया है.

मसूद ने कहा,"उनका नाम सिराज है-क्या यही वजह काफी नहीं है? अगर वह अच्छा कर रहा है और फिर भी उसे नहीं चुना जा रहा है, तो इसके पीछे और क्या वजह हो सकती है? सिर्फ यही वजह हो सकती है, इसके अलावा कोई और वजह नहीं हो सकती."

सिराज, जो मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) साइकिल में भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, उन्हें टीम से बाहर रखने की वजह से टीम की चयन रणनीति पर सवाल उठे हैं.

भारतीय टीम ने तेज गेंदबाज के रूप में जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप और अंशुल कंबोज को चुना है. बुमराह के अलावा बाकी सभी गेंदबाज सिराज से कम अनुभवी हैं. इसी वजह से सिराज को प्लेइंग इलेवन से बाहर रखने पर सवाल है. मसूद के बयान ने इसे एक अलग एंगल दे दिया है.

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