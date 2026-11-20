सऊदी अरब जाने की तैयारी कर रहे एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के यात्रियों को एक बार फिर झटका लगा है. क्षेत्र में मौजूदा हालात को देखते हुए दोनों एयरलाइंस ने सऊदी अरब के लिए अपनी फ्लाइट्स पर लगी रोक को आगे बढ़ा दिया है. अब जेद्दा आने-जाने वाली फ्लाइट्स 24 नवंबर 2026 तक सस्पेंड रहेंगी. वहीं, रियाद और दम्माम के लिए फ्लाइट्स का ऑपरेशन 30 नवंबर 2026 तक बंद रहेगा.

एयर इंडिया के न्यूज रूम ने सोशल मीडिया पर ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर इसकी जानकारी दी है. एयरलाइंस ने कहा है कि प्रभावित यात्रियों को टिकट की तारीख बदलने या पूरा रिफंड लेने का ऑप्शन दिया जाएगा.

बिना एडिशनल चार्ज के बदल सकेंगे टिकट

एयर इंडिया के मुताबिक, जिन यात्रियों ने 20 नवंबर 2026 या उससे पहले जेद्दा आने-जाने के लिए 24 नवंबर तक की कन्फर्म टिकट बुक कराई है, वे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपनी यात्रा रीशेड्यूल करा सकते हैं. अगर यात्री सफर नहीं करना चाहते हैं तो टिकट कैंसिल कर पूरा रिफंड भी ले सकते हैं. रियाद और दम्माम के यात्रियों को भी इसी तरह की सुविधा मिलेगी. इसके लिए 10 नवंबर 2026 या उससे पहले बुक की गई 30 नवंबर तक की कन्फर्म टिकट पात्र होंगी. ऐसे यात्री भी बिना अतिरिक्त शुल्क के टिकट की तारीख बदलवा सकते हैं या पूरा रिफंड ले सकते हैं.

दूसरे शहरों से भी कर सकेंगे सफर

एयरलाइंस ने यात्रियों को वैकल्पिक यात्रा का ऑप्शन भी दिया है. एयर इंडिया के यात्री सऊदी अरब में एयर इंडिया के किसी भी ऐसे स्टेशन से यात्रा रीशेड्यूल करा सकते हैं, जहां उड़ानों का संचालन जारी है. वहीं, एयर इंडिया एक्सप्रेस के यात्री सऊदी अरब या बहरीन में उसके किसी भी चालू स्टेशन से अपनी यात्रा की नई तारीख तय कर सकते हैं.

कब तक कर सकेंगे नई तारीख पर सफर?

एयर इंडिया ने रीशेड्यूलिंग के लिए यात्रा की अंतिम तारीख भी तय की है. जेद्दा के लिए टिकट बुक कराने वाले यात्री 8 दिसंबर 2026 तक अपनी नई यात्रा पूरी कर सकते हैं. वहीं, रियाद और दम्माम के यात्रियों को 14 दिसंबर 2026 तक यात्रा पूरी करने की सुविधा मिलेगी. हालांकि, टिकट की तारीख बदलने की सुविधा सीटों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी.

रीशेड्यूलिंग और रिफंड के लिए यहां करें संपर्क

एयर इंडिया के यात्री रीशेड्यूलिंग या रिफंड से जुड़ी सहायता के लिए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं:

एयर इंडिया: +91 11 69329333 / +91 11 69329999



