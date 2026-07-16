विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs ENG 2nd ODI today match timing: आज कितने बजे शुरू होगा दूसरा वनडे, भारत में फ्री में कैसे देख पाएंगे लाइव मैच

India vs England 2nd ODI Live streaming: कार्डिफ में भारतऔर इंग्लैंड के बीच सीरीज का दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा. भारतीय टीम सीरीज में अजेय बढ़त बनाने की कोशिश करेगी.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
IND vs ENG 2nd ODI today match timing: आज कितने बजे शुरू होगा दूसरा वनडे, भारत में फ्री में कैसे देख पाएंगे लाइव मैच
IND vs ENG, 2nd ODI: कब और कहां होगा लाइव टेलीकास्ट

India vs England 2nd ODI live streaming भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का दूसरा वनडे मैच  कार्डिफ में खेला जाएगा. भारत पहला वनडे मैच 6 विकेट से जीता था. अब दूसरा वनडे मैच जीतकर भारतीय टीम सीरीज में अजेय बढ़त बनाना चाहेगी. पहले वनडे में कोहली और रोहित फ्लॉप रहे थे. अब दूसरे वनडे में उम्मीद है कि दोनों बल्लेबाज बड़ी पारी खेलने में सफल रहेंगे. 

IND बनाम ENG दूसरा वनडे कब और कहां देखें?

भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा वनडे मैच मंगलवार, 16 जुलाई को कार्डिफ़, इंग्लैंड के सोफिया गार्डन्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. मैच भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे शुरू होगा और टॉस शाम 5:00 बजे होगा.

भारत बनाम इंग्लैंड दूसरे वनडे मैच का लाइव टेलीकास्ट कैसे देखें?

भारत में, भारत बनाम इंग्लैंड दूसरे वनडे मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा.

भारत बनाम इंग्लैंड दूसरे वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

भारत में, भारत बनाम इंग्लैंड दूसरे वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग एक्टिव सब्सक्रिप्शन के साथ JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा वनडे मैच भारत में फ्री में कैसे देखें

भारत में दूसरा वनडे मैच लाइव DD स्पोर्ट्स पर फ्री में देख सकते हैं. 

भारतीय क्रिकेट टीम: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, गुरनूर बरार, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, ईशान किशन

इंग्लैंड क्रिकेट टीम: बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जॉस बटलर (विकेटकीपर), सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, जोश टंग, ब्रायडन कार्स, साकिब महमूद, टॉम बैंटन, गस एटकिंसन, जेम्स कोल्स, रेहान अहमद।

ये भी पढ़ें- Lionel Messi: इंग्लैंड को हराकर फाइनल में पहुंची अर्जेंटीना, कप्तान मेसी ने FIFA वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान

ये भी पढ़ें- क्या इंग्लैंड के साथ नाइंसाफी हुई? रेफरी के फैसलों से नाराज फैंस, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
England Vs India 2026, India, England, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com