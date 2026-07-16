क्या इंग्लैंड के साथ नाइंसाफी हुई? रेफरी के फैसलों से नाराज फैंस, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

Argentina vs England FIFA WC 2026 Semifinal: एक बार फिर लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना टीम ने पीछे रहने के बावजूद शानदार वापसी की और इंग्लैंड को 2-1 से हराकर हज़ारों इंग्लिश फ़ैन्स का दिल तोड़ दिया. पूरे वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने कई बार ऐसा किया है और इस मैच में भी वही कहानी देखने को मिली. मैच के बाद रेफ़री के कुछ फ़ैसलों को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग राय रही. हालांकि अर्जेंटीना को तीन और इंग्लैंड को सिर्फ़ एक येलो कार्ड मिला, फिर भी कुछ फ़ैसलों पर सवाल उठे.

सबसे पहले एंज़ो फ़र्नांडेज़ के इलियट एंडरसन पर किए गए टैकल को लेकर चर्चा हुई, क्योंकि रेफरी ने कोई कार्ड नहीं दिखाया. इसके बाद कुछ लोगों ने दावा किया कि अर्जेंटीना के बराबरी वाले गोल से पहले मेसी ऑफ़साइड थे. वहीं कुछ लोगों का मानना था कि इंजरी टाइम में मेसी ने जेड स्पेंस पर फ़ाउल किया था.

अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच पुरानी प्रतिद्वंद्विता को देखते हुए मैच की शुरुआत से ही माहौल काफ़ी गर्म था. दोनों टीमों के खिलाड़ी पूरे जोश के साथ खेल रहे थे और पहले हाफ़ में कई फ़ाउल देखने को मिले. इसी दौरान इलियट एंडरसन को मेसी पर फ़ाउल करने के लिए येलो कार्ड भी मिला. पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ, लेकिन दूसरे हाफ़ की शुरुआत के बाद इंग्लैंड ने बढ़त बना ली. हैरी केन ने शानदार मूव बनाया और गेंद मॉर्गन रोजर्स तक पहुंचाई. रोजर्स ने शानदार लो क्रॉस दिया, जिस पर एंथनी गॉर्डन ने नहुएल मोलिना से आगे निकलकर गोल कर दिया.

इसके बाद अर्जेंटीना ने लगातार हमला करना शुरू कर दिया. जॉर्डन पिकफ़ोर्ड ने निको गोंजालेज़ का बेहतरीन हेडर बचाया और फिर एलेक्सिस मैक एलिस्टर का शॉट गोलपोस्ट से टकरा गया. आखिरकार अर्जेंटीना को बराबरी का गोल मिल ही गया. पिकफ़ोर्ड ने पहले एंज़ो फ़र्नांडेज़ का लंबा शॉट रोक लिया, लेकिन कुछ ही देर बाद मेसी के पास पर फर्नांडेज ने शानदार फ़िनिश करते हुए स्कोर 1-1 कर दिया.

इसके बाद अर्जेंटीना का आत्मविश्वास और बढ़ गया. मैक एलिस्टर का एक और शॉट पोस्ट से टकराया, लेकिन आख़िर में इंग्लैंड की डिफेंस गेंद को सही तरह से क्लियर नहीं कर सकी. इसका फ़ायदा उठाते हुए मेसी ने बेहतरीन क्रॉस दिया और लौटारो मार्टिनेज ने शानदार हेडर से विजयी गोल कर दिया. आखिरी सीटी बजते ही अर्जेंटीना के खिलाड़ी और उनके फ़ैन्स खुशी से झूम उठे, जबकि इंग्लैंड की टीम और उसके समर्थक निराश नजर आए.