भारत-बांग्लादेश महिला एशिया कप सेमीफाइनल में आमने-सामने, कब और कहां देखें लाइव, फ्री में यहां उठा सकेंगे लुत्फ

भारत और बांग्लादेश की महिला टीमें गुरुवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में विमेंस एशिया कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में भिड़ेंगी. भारतीय टीम जहां रिकॉर्ड आठवें एशिया कप खिताब की ओर एक और कदम बढ़ाने उतरेगी, वहीं बांग्लादेश की नजर उलटफेर कर फाइनल में जगह बनाने पर होगी. भारत ने इस टूर्नामेंट में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है और ग्रुप चरण के सभी मुकाबले जीते हैं. हालांकि, मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी टीम के लिए चिंता का विषय बनी हुई है.

शेफाली वर्मा और उपकप्तान स्मृति मंधाना ने अधिकांश मौकों पर टीम को मजबूत शुरुआत दी है, लेकिन बाकी बल्लेबाजों को निरंतरता हासिल करने में मुश्किलें आई हैं. थाईलैंड के खिलाफ मैच में भारतीय बल्लेबाजी की कमजोरियां भी सामने आई थीं.

दूसरी ओर, बांग्लादेश की टीम भी सेमीफाइनल में चुनौती पेश करने के लिए तैयार है. भारतीय टीम का इस प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ रिकॉर्ड शानदार रहा है, लेकिन नॉकआउट मुकाबलों में किसी भी टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता. टीम इंडिया पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर आत्मविश्वास के साथ इस मुकाबले में उतर रही है.

इस मुकाबले की विजेता टीम 13 सितंबर को खेले जाने वाले एशिया कप 2026 के फाइनल में जगह बनाएगी. भारतीय टीम जहां अपने रिकॉर्ड को और मजबूत करना चाहेगी, वहीं बांग्लादेश इतिहास रचने के इरादे से मैदान पर उतरेगा.

भारत बनाम बांग्लादेश महिला एशिया कप 2026 सेमीफाइनल

. भारत और बांग्लादेश के बीच विमेंस एशिया कप 2026 का सेमीफाइनल कब खेला जाएगा?

यह मुकाबला 10 सितंबर 2026 आज गुरुवार को खेला जाएगा.

. मैच किस समय शुरू होगा?

मैच भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे शुरू होगा.

. भारत-बांग्लादेश सेमीफाइनल कहां खेला जाएगा?

यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दुबई (यूएई) में खेला जाएगा.

.भारत में मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देख सकते हैं?

मैच का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा. इसके अलावा डीडी फ्रीडिश यूजर्स डीडी स्पोर्ट्स पर भी मुकाबले का आनंद ले सकते हैं.

.मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?

फैंस सोनीलिव (SonyLIV) ऐप और वेबसाइट पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11

भारत : स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, प्रतीका रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), भारती फुलमाली, राधा यादव, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी.

बांग्लादेश: दिलारा अख्तर, फरजाना इस्मिन, निगार सुल्ताना (कप्तान और विकेटकीपर), शर्मिन अख्तर सुप्ता, रितु मोनी, शोर्ना अख्तर, फाहिमा खातून, राबिया खान, मारूफा अख्तर, नाहिदा अख्तर, सुल्ताना खातून.