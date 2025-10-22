IND vs AUS 2nd ODI: एडिलेड में बारिश बनेगी विलेन? दूसरे वनडे को लेकर ऐसा है मौसम का पूर्वानुमान

भारतीय क्रिकेट टीम के दो सबसे बड़े सुपरस्टार - विराट कोहली और रोहित शर्मा - को अपनी फॉर्म को लेकर चल रही सुगबुगाहट के बीच ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ी पारी की जरूरत है. दोनों स्टार बल्लेबाजों की क्लास पर सवाल नहीं है या ही इसमें कोई दो राय है कि दोनों ने क्या हासिल किया है. हालांकि, यह ध्यान में रखते हुए कि दोनों ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलने की प्रतिबध्ता जताई है, दोनों की फॉर्म और मैच फिटनेस को लेकर कई दिग्गजों ने सवाल जरूर उठाए हैं. अगला वनडे विश्व कप दो साल दूर है और भारत उससे पहले अधिक वनडे नहीं खेलेगा. ऐसे में दोनों को मार्की इवेंट तक चुने जाने के लिए खुद को फिर से साबित करने की जरूरत है. फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी में आखिरी बार खेलने के बाद दोनों दिग्गज पर्थ में करीब सात महीने बाद एक्शन में थे. लेकिन उनकी वापसी फ्लॉप हुई. रोहित 8 रन बना पाए तो कोहली 0 पर आउट हुए. पर्थ में बारिश ने मैच में खलल डाला था. क्या एडिलेड में दूसरा वनडे भी बारिश से प्रभावित होगा? फैंस के मन में इसको लेकर सवाल जरूर है.

क्या मैच में बारिश बनेगी विलेन?

ताजा मौसम अपडेट के अनुसार, दूसरे वनडे के दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है. हालांकि, बीते कुछ दिनों में एडिलेड में बारिश जरूर हुई है और बारिश के चलते भारतीय टीम का प्रैक्टिस सेशन भी प्रभावित हुआ है.

पर्थ वनडे में 7 विकेट की हार झेलने के बाद शुभमन गिल एंड कंपनी की नजरें दूसरे वनडे में वापसी पर होंगी. क्योंकि अगर भारत यहां हारा को वह सीरीज गंवा देगा.

एडिलेड ओवल में भी चुनौतियां अलग नहीं होंगी, क्योंकि मिशेल स्टार्क और जोश हेजलवुड एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजों के सामने कड़ी चुनौती पेश करने के लिए तैयार हैं. एडिलेड की पिच पर भी उछाल और गति होने की उम्मीद है.

रोहित शर्मा पर बढ़ रहा दवाब

यशस्वी जायसवाल जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी के बेंच पर बैठे रहने से रोहित शर्मा पर अच्छा प्रदर्शन करने का भारी दबाव है. यह पूर्व कप्तान इससे अच्छी तरह वाकिफ है और इसलिए उन्होंने मैच से पहले जमकर अभ्यास किया. वह एडिलेड ओवल के अभ्यास मैदान में कम से कम 45 मिनट पहले पहुंच गए, जबकि कुछ अन्य सदस्य वैकल्पिक नेट सत्र के लिए उनके साथ शामिल हुए.

इस बात की पूरी संभावना है कि भारत दूसरे मैच में भी उन्हें 11 खिलाड़ियों के साथ खेलेगा जो पहले मैच में खेले थे. वाशिंगटन सुंदर की जगह कुलदीप यादव गेंदबाजी में अच्छे विकल्प होते लेकिन एडिलेड ओवल की बाउंड्री छोटी हैं और यहां कलाई का यह स्पिनर रन लुटा सकता है.

टीम इस प्रकार हैं:

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जयसवाल, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा.

ऑस्ट्रेलिया: मिशेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स केरी, कूपर कोनोली, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, मार्नस लाबुशेन, मिशेल ओवेन, जोश फिलिप, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिशेल स्टार्क, एडम ज़म्पा.