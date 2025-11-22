Women's Blind T20 World Cup Final: भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर महिला ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में मारी एंट्री

Women's Blind Team Qualify for T20 World Cup Final: भारत ने शनिवार को मशहूर पी. सारा ओवल में जबरदस्त प्रदर्शन किया, और ऑस्ट्रेलिया को नौ विकेट से हराकर पहले महिला T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड के फाइनल में पहुंच गया. इनिंग की शुरुआत प्लेयर ऑफ़ द मैच बसंती हंसदा ने की, जिनके धैर्य और क्लास ने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई. रात भर हुई बारिश के बाद आउटफील्ड गीली होने के कारण, भारत का पहले फील्डिंग करने का फैसला अहम साबित हुआ. बॉलिंग और फील्डिंग यूनिट ने ऑस्ट्रेलिया को कड़ा कंट्रोल दिया जिसमें कप्तान दीपिका का शानदार रन-आउट भी शामिल था, जिसने मोमेंटम को भारत की तरफ मोड़ दिया.

ऑस्ट्रेलिया की B2 बैटर जूली न्यूमैन ने 25 (28) रन बनाए, जबकि B3 प्लेयर्स चानाकन बुआखाओ ने 34 (33) और कोर्टनी लुईस ने 14 (14) रन बनाकर स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया, जिसमें 20 एक्स्ट्रा रन भी शामिल थे.

कॉन्फिडेंस और साफगोई के साथ चेज़ करते हुए, इंडिया ने सेमी-फाइनल को अपना दबदबा दिखाया. B3 स्पार्क गंगा कदम ने तेज़ी से 41 (31) रन बनाकर लय बनाई. B2 स्टार बसंती हंसदा, जिन्हें प्लेयर ऑफ़ द मैच का सम्मान मिला, ने शानदार 45 (39) रन बनाकर पारी को संभाला.

B1 स्ट्राइकर करुणा ने सिर्फ़ 5 गेंदों पर ज़बरदस्त 16 रन बनाकर काम खत्म किया. इंडिया ने 112 रन बनाए, नौ विकेट से शानदार जीत हासिल की और रविवार के ग्रैंड फिनाले में अपनी जगह पक्की कर ली. नेपाल और पाकिस्तान के बीच दूसरा सेमीफ़ाइनल रविवार को होने वाले ऐतिहासिक फाइनल के लिए इंडिया के अपोनेंट का फ़ैसला करेगा. फ़ॉर्म, जोश और निडर इरादे के साथ, इंडिया फ़िनाले में अजेय दिख रहा है.

टूर्नामेंट में छह टीमें हैं जिन्होंने एक ही राउंड-रॉबिन फ़ॉर्मेट में एक-दूसरे के साथ खेला. इंडिया ने अपने सभी पांच मैच जीते और सेमीफ़ाइनल में जगह पक्की करने वाली पहली टीम बनी.