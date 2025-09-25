विज्ञापन
पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, Asia Cup 2025 के फाइनल में भारतीय टीम की जीत पक्की! आंकड़े दे रहे हैं गवाही

Asia Cup 2025 Final: एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला पाकिस्तान हो या बांग्लादेश के साथ, आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि भारतीय टीम ही ट्रॉफी पर कब्जा जमाएगी!

पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, Asia Cup 2025 के फाइनल में भारतीय टीम की जीत पक्की! आंकड़े दे रहे हैं गवाही
भारतीय टीम
  • एशिया कप 2025 के फाइनल में IND, PAK और BAN तीन टीमें शामिल हैं, जिसमें भारत पहले ही फाइनल में पहुंच चुका है
  • पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच 25 सितंबर को फाइनल में पहुंचने के लिए मुकाबला होगा, विजेता भारत से भिड़ेगा
  • IND ने इस टूर्नामेंट में अब तक पांच मैचों में बिना हार के जीत हासिल की है और प्रबल दावेदार मानी जा रही है
Asia Cup 2025 Final: एशिया का किंग कौन है? इस सवाल के जवाब में अब केवल तीन कदम की दूरी शेष रह गई है. जी हां, एशिया कप के फाइनल मुकाबले के साथ ही यह भी पता चल जाएगा कि एशियाई महाद्वीप पर किस टीम का वर्चस्व है. मौजूदा समय में इस रेस में कुल तीन टीमें शामिल हैं. जिसमें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम शामिल है. टीम इंडिया ने फाइनल के लिए पहले ही क्वालीफाई कर लिया है, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच आज (25 सितंबर 2025) फाइनल में पहुंचने के लिए जंग होगी. यहां जिस टीम को जीत मिलेगी. वह 28 सितंबर को भारत के साथ दुबई में खिताब के लिए जोर आजमाइश करेगी. 

आंकड़े देते हैं गवाही, भारतीय टीम को फाइनल में मिलेगी जीत!

पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, भारतीय टीम के साथ हुई भिड़ंत में हमेशा भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा है. यही नहीं जारी सीजन में भारतीय धुरंधरों ने जिस तरह से अपने प्रतिद्वंदियों को धूल चटाया था. उसे देखते हुए भी भारतीय टीम को ट्रॉफी का प्रबल दावेदार माना जा रहा है. भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में अबतक कुल पांच मैच खेले हैं. इस दौरान उसे अपने सभी मुकाबलों में जीत मिली है. 

हेड टू हेड रिकॉर्ड में भी भारतीय टीम आगे 

यही नहीं पाकिस्तान हो या बांग्लादेश भारतीय टीम हेड टू हेड रिकॉर्ड में भी इन दोनों टीमों से काफी आगे है. भारत और पाकिस्तान के बीच खबर लिखे जाने तक 15 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम को 12 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि पाकिस्तान को महज तीन मैच में जीत नसीब हुई है. 

ऐसा ही कुछ हाल बांग्लादेश का भी है. बांग्लादेशी टीम ने भारतीय टीम के साथ खबर लिखे जाने तक कुल 17 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच भारतीय टीम को 16 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि विपक्षी टीम महज एक मैच ही जीत पाई है. 

एशिया कप की सबसे सफल टीम है भारत 

जारी सीजन को छोड़ दें तो एशिया कप के अबतक 16 सीजन संपन्न हुए हैं. जहां टीम इंडिया ने आठ बार खिताब पर कब्जा जमाया है. वहीं श्रीलंकाई टीम को छह बार कामयाबी हासिल हुई है. इन दोनों टीमों के अलावा पाकिस्तान ने दो बार प्रतिष्ठित सीरीज पर कब्जा जमाया है. 

