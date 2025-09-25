विज्ञापन
रोहित शर्मा ही नहीं देश के इन दो धुरंधरों ने भी 15 किलो से अधिक वजन घटाकर पूरी दुनिया को कर दिया था हैरान

Rohit Sharma Loses 10 Kg Weight Before IND vs AUS ODI Series: ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले वनडे फॉर्मेट के कप्तान रोहित शर्मा ने 10 किलो अपना वजन घटाकर हर किसी को हैरान कर दिया है.

रोहित शर्मा ही नहीं देश के इन दो धुरंधरों ने भी 15 किलो से अधिक वजन घटाकर पूरी दुनिया को कर दिया था हैरान
रोहित शर्मा ने 10 किलो वजह किया कम
  • भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले अपना वजन दस किलो तक घटाया है
  • रोहित शर्मा की फिटनेस में सुधार को लेकर पूर्व सहायक कोच अभिषेक नायर ने सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा की है
  • युवा बल्लेबाज सरफराज खान ने अपनी वापसी के लिए करीब सत्रह किलो वजन कम किया और डाइट में बदलाव किया है
Rohit Sharma Loses 10 Kg Weight Before IND vs AUS ODI Series: भारतीय टीम को अगले महीने यानी कि अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है. जहां दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे और पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी. आगामी सीरीज को ध्यान में रखते हुए 'हिटमैन' रोहित शर्मा काफी लंबे समय से पसीना बहा रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रोहित शर्मा केवल पसीना ही नहीं बहा रहे हैं. उन्होंने 10 किलो तक अपना वजन भी घटाया है. भारतीय टीम के पूर्व सहायक कोच अभिषेक नायर ने उनके साथ एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर साझा की है. जहां उन्होंने कैप्शन में लिखा है, '10000 ग्राम कम करने के बाद, हम पुश करते रहेंगे.' अभिषेक की तरफ से साझा किए गए इस तस्वीर में 'हिटमैन' काफी फिट और चुस्त-दुरुस्त नजर आ रहे हैं. 

आपको बता दें कि रोहित शर्मा ही नहीं देश के अन्य क्रिकेटरों ने भी हाल के सालों में अपनी फिटनेस पर ध्यान दिया है और अपने वजन को कम करते हुए सबको हैरान कर दिया है, जिनमें से चुनिंदा दो खिलाड़ियों के नाम कुछ इस प्रकार हैं- 

 सरफराज खान 

भारतीय टीम में दोबारा वापसी के लिए संघर्ष कर रहे युवा बल्लेबाज सरफराज खान ने भी हाल के दिनों में अपनी फिनटेस पर खूब काम किया है. उनकी मेहनत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने करीब 17 किलो तक वजन घटाया है. सरफराज ने इस दौरान अपनी डाइट पर काफी ध्यान दिया था. उन्होंने रोटी, चावल, चीनी, मैदा और बेकरी से लगभग पूरी तरह से दूरी बना ली थी. इस दौरान वह ब्रोकली, गाजर, खीरा, ग्रिल्ड मछली/चिकन, उबले अंडे और एवोकाडो जैसे पोषक तत्वों पर ज्यादतर निर्भर रहे. यही नहीं वजन कम करने के सफर में उन्होंने मीठे पेय पदार्थों से भी पूरी तरह से दूरी बना ली थी. 

ऋषभ पंत 

कार एक्सीडेंट के बाद मैदान में वापसी करते हुए पंत को भी काफी पसीना बहाना पड़ा था. युवा स्टार ने उस दौरान करीब चार महीनों में 16 किलो तक वजन घटाते हुए हर किसी को अचंभित कर दिया था. मगर उनका यह सफर इतना आसान नहीं था. उन्हें अपने फेवरेट फूड फ्राइड चिकन, रसमलाई और बिरयानी से दूरी बनानी पड़ी थी. इसके अलावा मैदान में उतरने से पूर्व कुछ महीनों तक उन्होंने कैलोरी वाला खाना खाया था. यही नहीं वजन कम करने के सफर में उन्होंने रात 11 बजे के बाद फोन, टीवी और आईपैड से भी दूरी बना ली थी.  

