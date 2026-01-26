गुवाहाटी में टीम इंडिया का 'कत्ल-ए-आम', पाकिस्तान में मचा हाहाकार, जानें क्यों

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के आगाज में अब गिनती के महज कुछ दिन शेष रह गए हैं. मगर उससे पहले घरेलू जमीन पर भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरह से 'कत्ल-ए-आम' मचा रही है. उसे देख पड़ोसी देश पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा मुकाबला बीते रविवार (25 जनवरी 2026) को गुवाहाटी में खेला गया. जहां विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 154 रनों के लक्ष्य को भारतीय टीम ने महज 10 ओवरों में हासिल कर लिया. पारी का आगाज करते हुए अभिषेक शर्मा प्रचंड लय में नजर आए. उन्होंने महज 20 गेंदों में 340.00 की स्ट्राइक रेट से 68 रनों की नाबाद विस्फोटक अर्धशतकीय पारी खेली. उनके अलावा कैप्टन सूर्यकुमार यादव ने चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 26 गेंदों में 219.23 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 57 रनों का योगदान दिया. तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए ईशान किशन 13 गेंद में 28 रन बनाने में कामयाब रहे.

भारत की जीत से पाकिस्तान में क्यों मचा है हाहाकार?

अब सवाल उठता है कि भारतीय टीम की जीत से पाकिस्तान में क्यों हाहाकार मचा हुआ है? तो इसका सीधा सा जवाब है आगामी टी20 वर्ल्ड कप. जल्द ही सभी टीमों को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेना है. जहां पाक टीम भी शामिल है. ग्रीन टीम, भारतीय टीम के प्रदर्शन से पहले ही खौफ में थी. मगर गुवाहाटी में जिस तरह से भारतीय धुरंधरों ने अपनी विपक्षी टीम को रौंदा है. उसे देख अब वहां के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर भी डरने लगे हैं.

The Game Plan यूट्यूब चैनल पर बातचीत करते हुए जब पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर बासित अली ने पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज कामरान अकमल से सवाल किया कि आपने मैच देखा? तो उन्होंने जबाव में कहा, 'बासित भाई बिल्कुल मैच देखा. मैच देखा और उतनी ही देर में खत्म भी हो गया.' जिसके बाद दोनों पाकिस्तानी खिलाड़ी हंसने लगे.'

कामरान ने कहा, 'एक समय मुझे लग रहा था कि वह 130 से 140 तक ही सिमट जाएंगे. मगर सैंटनर और पुछल्ले बल्लेबाजों के दम पर वह 153 रन तक पहुंचने में कामयाब रहे. आज के मॉडर्न डे क्रिकेट में मेरे ख्याल से यह अच्छा स्कोर नहीं है. स्पेशली आप जब इंडिया के खिलाफ खेल रहें हो तो इसे फाइटिंग स्कोर भी नहीं माना जाएगा.'

पूर्व विकेट कीपर के इस बयान पर बासित अली ने कहा, 'बिल्कुल सही बोला आपने. मगर मैच बहुत जबरदस्त हुआ. आखिरी गेंद पर भारतीय टीम को जीत मिली.'

अली के इस बयान को सुन कामरान चौंक गए. उन्होंने पुछा कैसे? उन्होंने जवाब देते हुए कहा, 'इंडिया ने खेला टी10 और न्यूजीलैंड ने खेला टी20.'

आपको बता दें कि तीसरे टी20 मुकाबले में कीवी टीम 20 ओवरों में 153-9 रन बनाने में कामयाब हुई थी. जिसे भारतीय टीम ने 10 ओवरों में ही दो विकेट के नुकसान पर प्राप्त कर लिया. यही वजह है कि बासित अली ने भारतीय टीम के खेल को टी10 करार दिया है.

पिछले मुकाबले में भारत की तरफ से पारी का आगाज करते हुए संजू सैमसन खाता भी नहीं खोल पाए थे. कामरान ने बासित अली से जब सवाल किया कि संजू भी रन बनाने लगे तो क्या होगा दूसरी टीमों का? जिसपर पूर्व दिग्गज ने कहा, 'फिर ये रन सात ओवरों में ही बन जाएंगे.'

