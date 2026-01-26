विज्ञापन
विशेष लिंक

T2O World Cup 2026 में पाकिस्तान खेलेगा या नहीं? मोहसिन नकवी ने पीएम शहबाज शरीफ से बात कर दिया जवाब

मोहसिन नकवी ने पीएम शहबाज शरीफ के साथ बातचीत करते हुए कि प्रधानमंत्री मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ सार्थक बैठक हुई है. मैंने उन्हें आईसीसी के सारे मामले की जानकारी दी और उन्होंने निर्देश दिया कि हम सभी विकल्पों को ध्यान में रखते हुए इस मामले को सुलझाएं.

Read Time: 3 mins
Share
T2O World Cup 2026 में पाकिस्तान खेलेगा या नहीं? मोहसिन नकवी ने पीएम शहबाज शरीफ से बात कर दिया जवाब
मोहसिन नकवी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ खास बातचीत करते हुए
  • PCB के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर बैठक की है
  • बैठक में पाकिस्तान की टीम की टूर्नामेंट में संभावित भागीदारी पर करीब तीस मिनट तक चर्चा हुई
  • प्रधानमंत्री ने सभी विकल्पों पर विचार करने के निर्देश दिए और अंतिम निर्णय अगले सप्ताह तक लेने पर सहमति बनी है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान की टीम शिरकत करेगी या नहीं? इस मसले पर मौजूदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी (Mohsin Naqvi) ने रविवार (26 जनवरी 2026) को इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (PM Shehbaz Sharif) के साथ खास बातचीत की. जहां से सुखद परिणाम निकलकर सामने आ रहे हैं. बताया जा रहा कि पाकिस्तान की टीम टी20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने के लिए तैयार है. खास के बैठक के बाद मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना विचार भी साझा किया है. उन्होंने लिखा है, 'प्रधानमंत्री मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ सार्थक बैठक हुई है. मैंने उन्हें आईसीसी के सारे मामले की जानकारी दी और उन्होंने निर्देश दिया है कि हम सभी विकल्पों को ध्यान में रखते हुए इस मामले को सुलझाएं.  जिसके बाद इस बात पर सहमति बनी है कि हम अपना अंतिम निर्णय शुक्रवार या अगले सोमवार को लेंगे.'

30 मिनट तक चली बैठक 

हमारे सूत्रों के मुताबिक मोहसिन नकवी और पीएम शहबाज शरीफ के बीच इस मसले पर आज करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई. जहां नकवी ने मौजूदा स्थिति का  सारा ब्यौरा प्रधानमंत्री के सामने पेश किया. बैठक का मुख्य एजेंडा टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के संभावित रूप से खेलने या न खेलने पर केंद्रित था.

Latest and Breaking News on NDTV

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए हो चुका है पाक टीम को ऐलान 

आगामी टूर्नामेंट के लिए पाक टीम का ऐलान हो चुका है. सलमान अली आगा को टूर्नामेंट के लिए कप्तान बनाया गया है. टीम में कुल तीन विकेट कीपर खिलाड़ियों को शामिल किया गया है. जिसमें ख्वाजा मोहम्मद नफे, साहिबजादा फरहान और उस्मान खान का नाम शामिल है. यहीं नहीं आईसीसी की प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के लिए बाबर आजम की भी वापसी हुई है. बाबर आजम पिछले काफी समय से टी20 फॉर्मेट में नाकाम चल रहे हैं. इसके बावजूद उन्हें टीम में शामिल किया गया है, जो कि काफी हैरानी वाला फैसला नजर आता है. 

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए पाकिस्तान की 15 सदस्यीय टीम

सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नफे (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (विकेटकीपर), सईम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान (विकेटकीपर) और उस्मान तारिक. 

यह भी पढ़ें- जेसन गिलेस्पी ने पहले भारत-बांग्लादेश विवाद पर किया पोस्ट, फिर ऐसा क्या हुआ जो कर दिया डिलीट? खुद बताया
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pakistan, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now