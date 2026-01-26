Pakistan T20 World Cup Participation LIVE Updates: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान खेलेगा या नहीं? या फिर वो भारत के खिलाफ कोई मैच नहीं खेलेगा? तमाम दावों और रिपोर्ट्स के बीच सोमवार को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के बीच हुई बैठक पर दुनिया भर के क्रिकेट फैंस की नजरें रहीं. इस बैठक के बाद मोहसिन नकवी ने ट्वीट कर बताया कि पाकिस्तान ने अपने सारे विकल्प खुले रखे हैं और इस मामले में आखिरी फैसला शुक्रवार या फिर अगले सोमवार को हो सकता है. इस बीच एनडीटीवी को उसके सूत्रों ने जानकारी दी है कि पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में खेलेगा.

क्या है पूरा विवाद

आईपीएल 2026 से पहले आईपीएल फ्रेंचाइजी केकेआर ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया था. कोलकाता ने यह फैसला बीसीसीआई के निर्देश पर लिखा था. इससे बौखलाए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों की सुरक्षा का हवाला देते हुए अपने मैच भारत से शिफ्ट करने की मांग की थी.

बांग्लादेश ने अपने वेन्यू बदलने की मांग की थी और इस बाबत आईसीसी को दो पत्र भी लिखे थे. लेकिन बात नहीं बनी. आईसीसी ने इसके बाद दुबई में बोर्ड मीटिंग में फैसला लिया कि टी20 वर्ल्ड कप के वेन्यू में कोई बदलाव नहीं होगा. बांग्लादेश अपने रूख पर अड़ा रहा. अंत में आईसीसी ने फैसला लेते हुए बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर किया और स्कॉटलैंड की एंट्री हुई.

बांग्लादेश के बाहर होने के बाद लगा कि विवाद खत्म हो गया, लेकिन पीसीबी चेयरमैन ने यह कहकर सबकी धड़कने बढ़ा दी कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी की भागीदारी पर आखिरी फैसला पीएम लेंगे. पाकिस्तान ने आईसीसी की मीटिंग में बांग्लादेश का समर्थन किया था. हालांकि, पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम का ऐलान कर चुका है.

Pakistan Participation LIVE Updates in T20 World Cup 2026