Border 2 Advance Booking Day 4: 26 जनवरी पर टिकटों की रिकॉर्ड बिक्री, सलमान की 'टाइगर 3' का रिकॉर्ड सनी के निशाने पर

Border 2 Advance Booking Day 4 (26 January): सनी देओल की बॉर्डर 2 की 26 जनवरी की एडवांस बुकिंग को लेकर पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है. तो क्या बॉर्डर 2 के चौथे दिन का कलेक्शन सलमान खान की टाइगर 3 के चौथे दिन के कलेक्शन के रिकॉर्ड को तो़ड़ देगा.

Border 2 Advance Booking Day 4 (26 January): बॉर्डर 2 एडवांस बुकिंग डे 4 (26 जनवरी)
'Border 2' Advance Booking Day 4: बॉर्डर 2 का बॉक्स ऑफिस पर जलवा कायम है. फिल्म ने तीन दिन में ही 129 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है और चौथे दिन भी इसका जादू कम होता नजर नहीं आ रहा है. शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक, बॉर्डर 2 ने रिपब्लिक डे (गणतंत्र दिवस) के मौके पर भारतीय बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त तूफान मचा दिया है. सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहन शेट्टी अभिनीत अनुराग सिंह निर्देशित इस वॉर एक्शन ड्रामा ने चौथे दिन (26 जनवरी 2026) की एडवांस बुकिंग में रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. आइए देखते हैं कि सनी देओल की बॉ़र्डर 2 का बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल है?

बॉर्डर 2: तीन दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी टी-सीरीज के मुताबिक, बॉर्डर 2 के दिनों के हिसाब से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन...

  • बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1 (23 जनवरी, 2026): 32.10 करोड़ रुपये
  • बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 (24 जनवरी, 2026): 40.59 करोड़ रुपये
  • बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 (25 जनवरी, 2026): 57.20 करोड़ रुपये 

तीन दिन का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन = 129.89 करोड़ रुपये

बॉर्डर 2: डे 4 एडवांस बुकिंग

कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक, 25 जनवरी की रात 11 बजे तक, फिल्म ने 27.05 करोड़ रुपये ग्रॉस (ब्लॉक्ड सीट्स को छोड़कर) की प्री-सेल्स दर्ज की है. 15,800 शो के कुल 8.72 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं. इस तरह इशारा मिल रहा है कि 26 जनवरी के दिन 'बॉर्डर 2' कई बड़े रिकॉर्ड कायम करने जा रही है. अगर चौथे दिन के नंबर तीसरे दिन से बड़े आते हैं तो सनी देओल सलमान खान की टाइगर 3 का रिकॉर्ड तोड़ जाएंगे.

बॉर्डर 2: 26 जनवरी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बॉर्डर 2 को रिपब्लिक डे पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, और अगर ये ऐसा ही कायम रहता है तो फिल्म आज भी 50 करोड़ रुपये के पार जा सकती है. ऐसे में इसके सामने टाइगर 3 का चौथे दिन का 59.25 करोड़ रुपये का टारगेट आता है. तीसरे दिन फिल्म ने 57.20 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.

26 जनवरी को इस तरह का सपोर्ट मिलते देख अनुमान कुछ और बड़े नंबर की है. अगर ऐसा होता है तो टाइगर 3 का भाईजान का रिकॉर्ड सनी पाजी ध्वस्त कर सकते हैं. वैसे भी फिल्म के सामने अभी कोई कॉम्पिटीशन नहीं है. ऐसे में इसका क्रेज अभी कमजोर पड़ता नजर नहीं आ रहा है. सनी देओल की मास अपील, वॉर बैकग्राउंड, जबरदस्त एक्शन और इमोशनल सीन्स ने फैमिली ऑडियंस को थिएटर्स की ओर खींचा है. वर्ड ऑफ माउथ भी सुपर पॉजिटिव है, जिससे लंबे रन की उम्मीद है,

