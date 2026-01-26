T20 WC से बाहर होने के बाद बांग्लादेश ने अपने ही खिलाड़ियों को दिया धोखा, क्रिकेट जगत में बन रहा मजाक

BCB U-Turn by Reinstating M Nazmul Islam: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने देश के क्रिकेट को पूरी तरह से बेतुकी स्थिति में डाल दिया है. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) द्वारा बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप 2026 से आधिकारिक तौर पर "बाहर निकालने" के कुछ ही घंटों के भीतर, बोर्ड ने एक चौंकाने वाला यू-टर्न लेते हुए एम नज़्मुल इस्लाम को अपनी फाइनेंस कमेटी के प्रमुख के रूप में फिर से बहाल कर दिया. इस कदम को नेशनल खिलाड़ियों के साथ एक सोची-समझी धोखेबाजी के तौर पर देखा जा रहा है, जिन्होंने हाल ही में नज़्मुल को बोर्ड से हटाने के रूप में जवाबदेही का वादा मिलने के बाद एक बड़े दांव वाली हड़ताल खत्म की थी.

यह संकट BCB के डायरेक्टर एम नज़्मुल इस्लाम की वजह से शुरू हुआ, जिनकी टिप्पणियों की सार्वजनिक रूप से देश के क्रिकेट बोर्ड ने भी आलोचना की थी. यह सब तब शुरू हुआ जब बांग्लादेश के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल ने सुझाव दिया कि बोर्ड को वर्ल्ड कप वेन्यू विवादों को सुलझाने के लिए BCCI के साथ बातचीत करनी चाहिए. नज़्मुल ने सार्वजनिक रूप से तमीम को "पक्का भारतीय एजेंट" कहा.

अपमान यहीं नहीं रुके. नज़्मुल ने यह दावा करके टीम को और अलग-थलग कर दिया कि अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप से हट जाता है तो खिलाड़ियों को मुआवजा नहीं मिलना चाहिए. उन्होंने तो यह भी सुझाव दिया कि जब खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं तो बोर्ड को उनसे पैसे वापस लेने चाहिए.

नज़्मुल की टिप्पणियों से गुस्साए बांग्लादेश के खिलाड़ी अपनी सहनशक्ति की सीमा तक पहुंच गए. मोहम्मद मिथुन (बांग्लादेश क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष), नज़्मुल हुसैन शांतो और मेहदी हसन मिराज के नेतृत्व में, खिलाड़ियों ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) का बहिष्कार कर दिया.

विरोध प्रदर्शनों के कारण BCB को नज़्मुल के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी. BPL और उसके ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू को बचाने के लिए, BCB ने नज़्मुल को उनके फाइनेंस पद से "हटा दिया" और एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था. खिलाड़ियों को लगा कि बोर्ड आखिरकार उनकी गरिमा के लिए खड़ा हुआ है, और वे मैदान पर लौट आए. हालांकि, उनकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रही.

जब घरेलू ड्रामा सुलझ गया, तो ICC का धैर्य खत्म हो गया. T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने से बांग्लादेश के इनकार के बाद - सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए, जिन्हें ICC के स्वतंत्र विशेषज्ञों ने "गैर-भरोसेमंद" माना - वैश्विक संस्था ने उनकी जगह स्कॉटलैंड को लेने का फैसला किया.

फाइनेंस कमेटी के प्रमुख के रूप में फिर से बहाली

इस कहानी का सबसे निराशाजनक अध्याय तब हुआ जब BCB ने एम नज़्मुल इस्लाम को अपनी फाइनेंस कमेटी के प्रमुख के रूप में फिर से बहाल करने का फैसला किया. बांग्लादेश मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, नज़्मुल के कारण बताओ नोटिस का जवाब "संतोषजनक" माना गया. उन्हें तुरंत फाइनेंस डिपार्टमेंट की चाबियां वापस दे दी गईं.

घटनाओं का यह सिलसिला बताता है कि BCB मैदान पर खेलने वाले खिलाड़ियों के बजाय "पुराने लोगों" को बचाने में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है. जब खिलाड़ियों ने T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने की इच्छा जताई, तो बोर्ड ने उनकी बात नहीं सुनी, और देश की मुख्य T20 लीग, BPL में विरोध प्रदर्शनों के बावजूद, नज़मुल के खिलाफ कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की गई.