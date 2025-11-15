भारत-पाकिसतान के बीच फिर होगी टक्कर, महिला ब्लाइंड वर्ल्ड कप में होगा महामुकाबला

Women's Blind World Cup: दिल्ली, बेंगलुरु और कोलंबो में खेले जा रहे पहले SBI महिला टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में विजयरथ पर सवार टीम इंडिया ने लगातार चौथी जीत हासिल की और सेमीफ़ाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई. 6 देशों के पहले वर्ल्ड कप टी-20 टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने इससे पहले श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और नेपाल जैसी ताक़तवर टीमों को एकतरफा मैचों में शिकस्त दी है. अमेरिका की नई बनी टीम के लिए भी भारतीय टीम बेहद ताक़तवर साबित हुई.

अमेरिका के ख़िलाफ़ एकतरफ़ा जीत

टूर्नांमेंट के छठे मैच में अमेरिका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 8 विकेट पर 60 रन बनाए. अमेरिका की टेटियाना(B2) ने 41 गेंदों पर 17 और कैरोलिन(B2) ने 26 गेंदों पर 12 रन बनाए. हमेशा की तरह भारत की गेंदबाज़ी और फ़ील्डिंग बेहद अनुशासित और चुस्त नज़र आई. भारत की ओर से सिमरनजीत कौर(B2), सुनीता स्राथे(B2), सिमू दास(B1), और उपकप्तान गंगा कदम(B3) ने अमेरिकी बैटर्स पर अंकुश बनाये रखा. सभी गेंदबाज ने एक-एक विकेट अपने नाम किया.

3.3 ओवर में ही लक्ष्य हासिल

61 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए, भारत ने एकबार फिर दमदार प्रदर्शन करते हुए मैच को 4 ओवर से पहले 3.3 ओवर में ही ख़त्म कर दिया. B2 (ब्लाइंडनेस) कैटगरी की बैटर सिमरनजीत कौरने 12 गेंदों में 31 रन बनाए और प्लेयर ऑफ़ द मैच के ख़िताब से नवाज़ी गईं. काव्या (B3) ने 12 गेंदों में 21 रन जोड़े.

रिकॉर्ड जीत के बाद पाकिस्तान से मैच का रोमांच

अगले मैच में भारत की टक्कर पाकिस्तान से होगी. भारत और पाकिस्तान के बीच अगला मैच कोलंबो में खेला जाएगा. पाकिस्तान के लिए ने श्रीलंका के ख़िलाफ़ रिकॉर्ड 331 रन बनाए और श्रीलंका को 211 रनों से हरा दिया. पाकिस्तान की ओपनर महरीन अली ने 78 गेंदों पर 45 चौकों के सहारे नाबाद 230 रन बनाए, जबकि हूरिया मलिक ने 69 रन जोड़े. श्रीलंका की टीम 20 ओवरों में 3 विकेट पर 120 रन ही जोड़ सकी.