मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कम पानी पी रहा हूं? न्यूट्रिशनिस्ट से जान लें कम पानी पीने से शरीर में क्या होता है

Side Effects of Not Drinking Enough Water: पानी हमारी बॉडी के लिए उतना ही जरूरी है, जितनी हवा. पानी न केवल प्यास बुझाने का काम करता है, बल्कि शरीर के लिए जरूरी कई फंक्शन्स में भी अहम भूमिका निभाता है. ये बात अधिकतर लोग जानते हैं लेकिन बावजूद इसके लोग शरीर की जरूरत के हिसाब से पानी नहीं पीते हैं. कई लोगों का कहना होता है कि उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि वे कम पानी पी रहे हैं. इससे धीरे-धीरे बॉडी में कई परेशानियां होनी शुरू हो जाती हैं. अब, अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि शरीर में पानी की कमी होने पर किस तरह के साइन नजर आते हैं, ताकि आप समय रहते बॉडी में पानी की कमी को पूरा कर सकें.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर न्यूट्रिशनिस्ट हीरव मेहता ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में न्यूट्रिशनिस्ट बताते हैं, ज्यादातर लोग यह समझ ही नहीं पाते कि वे अपनी बॉडी की जरूरत के हिसाब से कम पानी पी रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने कुछ ऐसे संकेत बताए हैं, जिनसे पता चलता है कि शरीर में पानी की कमी हो रही है-

बाल झड़ना (Hair fall)

पानी की कमी से स्कैल्प में ड्राईनेस आती है, जिससे बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं. अगर आपको बीते कुछ दिनों से ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो हो सकता है कि आप कम पानी पी रहे हों.

न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं, शरीर में पानी की कमी से ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है. इससे हीमोग्लोबिन का लेवल गिर सकता है और कमजोरी महसूस होने लगती है.

अगर रोज ब्रश करने के बाद भी आपके मुंह से बदबू आ रही है, तो ये भी कम पानी पीने के कारण हो सकता है. पानी कम पीने से मुंह सूखने लगता है. लार कम बनने पर बैक्टीरिया पनपते हैं और सांस से बदबू आने लगती है.

जब शरीर डिहाइड्रेट होता है, तो ब्रेन पर भी असर पड़ता है. इससे मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन और स्ट्रेस बढ़ सकता है.

डिहाइड्रेशन से ब्लड फ्लो सही नहीं रहता, जिससे सिर दर्द और भारीपन महसूस होता है.

कम पानी पीने से यूरिन गाढ़ा हो जाता है और बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं, जिससे इंफेक्शन का खतरा बढ़ता है.

शरीर को एनर्जी के लिए पानी की जरूरत होती है. जब पानी कम मिलता है तो थकान, सुस्ती और कमजोरी महसूस होती है.

ऐसे में अगर पिछले कुछ दिनों से आप अपनी बॉडी में इस तरह के बदलाव महसूस कर रहे हैं, अगर आपका यूरिन का रंग गहरा पीला दिख रहा है है, आपको बार-बार सिर दर्द होता है, त्वचा ड्राई लगती है, तो समझ लें कि शरीर में पानी की कमी है.

आपको एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए, ये मात्रा आपके वजन, मौसम और एक्टिविटी लेवल पर निर्भर करती है. हालांकि, दिनभर में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पिएं. साथ ही अपने खान-पान में पानी से भरपूर चीजों को भी शामिल करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.