IND vs SA ODI Series: कितने बजे शुरू होंगे मैच, कहां देख पाएंगे लाइव, कैसा है हेड-टू-हेड रिकॉर्ड, वनडे सीरीज का ऐसा है पूरा शेड्यूल

India vs South Africa ODI: When and Where to watch Dates, timings, venues, squads, schedule: टेस्ट सीरीज में मेहमान टीम के खिलाफ 0-2 से हार का सामना करने के बाद भारतीय टीम अब वनडे सीरीज में भिड़ने के लिए तैयार है. इस सीरीज में रोहित-विराट खेलते दिखेंगे.

India and South Africa 1st ODI IND vs SA live streaming. When and Where to watch IND vs SA ODI match: कितने बजे शुरू होंगे मैच, कहां देख पाएंगे लाइव
  • भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन वनडे मैच 30 नवंबर से रांची, रायपुर और विशाखापत्तनम में खेले जाएंगे.
  • केएल राहुल को कार्यवाहक कप्तान बनाया गया है क्योंकि शुभमन गिल चोट के कारण सीरीज से बाहर हैं.
  • भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू मैदान पर 32 वनडे में से 18 मैच जीते हैं जबकि 14 में हार मिली है.
India Vs South Africa 1st ODI live streaming: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 30 नवंबर से तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. पहला मुकाबला रांची में आयोजित होगा. विराट कोहली समेत कई खिलाड़ी सीरीज के लिए पहले ही रांची पहुंच चुके हैं. टीम इंडिया को टेस्ट सीरीज में मेहमान टीम के खिलाफ 0-2 से हार का सामना करना पड़ा है. टीम इंडिया की कोशिश वनडे सीरीज जीतकर हार के घाव पर कुछ मरहम जरूर लगाए. रांची के बाद वनडे मैच रायपुर और विशाखापत्तनम में खेले जाएंगे. वहीं टेम्बा बावुमा एंड कंपनी का लक्ष्य टेस्ट के बाद वनडे सीरीज जीतने पर होगी. 

नए कप्तान के साथ उतरेगी टीम इंडिया

शुभमन गिल को टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में गर्दन में चोट लगी थी और गिल इस चोट के चलते वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं है. श्रेयस अय्यर भी चोट से उबर रहे हैं. ऐसे में चयनकर्ताओं ने केएल राहुल को कार्यवाहक कप्तान नियुक्त किया है. रोहित शर्मा और विराट कोहली करीब साल भर बाद घरेली सरजमीं पर अंतरराष्ट्रीय मैच खेलते दिखेंगे. 

कैसा है हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अभी तक 94 वनडे खेले गए हैं. इसमें अफ्रीकी टीम ने 51 मैच जीते हैं जबकि 40 मैच भारत ने जीते हैं. बात अगर भारतीय सरजमीं की बात करें दो दोनों देशों ने 32 वनडे खेले हैं. भारत ने इस दौरान 18 मैच जीते हैं जबकि 14 में उसे हार मिली है. 

ऐसा है  सीरीज का पूरा शेड्यूल

  • रविवार, 30 नवंबर-पहला वनडे- जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम- रांची
  • बुधवार, 3 दिसंबर-दूसरा वनडे- शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम- रायपुर
  • 6 दिसंबर- तीसरा वनडे- एसीए-वीडीसीए स्टेडियम, विशाखापत्तनम

 
कितने बजे शुरू होंगे मैच

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीनों वनडे डे-नाइट मैच हैं. मैच भारतीय समयानुसार दोपहल 1:30 बजे शुरू होंगे. सीरीज की शुरुआत 30 नवंबर से होगी जबकि आखिरी मुकाबला 06 दिसंबर को खेला जाएगा.

कहां देख पाएंगे लाइव

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाली वनडे सीरीज का प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है. स्टार के विभिन्न चैनलों पर मुकाबले खेले जाएंगे. जबकि जियोहॉटस्टार पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग होगी.

ऐसा है दोनों टीमों का स्क्वाड

भारतीय टीम: रोहित शर्मा, यशस्वी जयसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान, विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, रुतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल.

दक्षिण अफ्रीका टीम: तेम्बा बावुमा (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी ज़ोरज़ी, रुबिन हरमन, केशव महाराज, मार्को जानसन, एडेन मार्कराम, लुंगी एनगिडी, रयान रिकेलटन, प्रेनेलन सुब्रायन.

India, South Africa, Cricket
