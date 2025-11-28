विज्ञापन

शतावरी को दूध में मिलाकर पीने से क्या होता है? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया शतावरी कितने महीने तक खानी चाहिए

What happens when you take shatavari daily: पोषण विशेषज्ञ ने रोज शतावरी पाउडर को दूध में मिलाकर खाने के फायदे बताए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में, साथ ही जानेंगे शतावरी कितने महीने तक खानी चाहिए और इसे खाते वक्त किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है.

शतावरी को दूध में मिलाकर पीने से क्या होता है? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया शतावरी कितने महीने तक खानी चाहिए
शतावरी कितने महीने तक खानी चाहिए?

What are the benefits of shatavari: शतावरी आयुर्वेद में एक बहुत ही मशहूर जड़ी-बूटी है. इसे खासतौर पर महिलाओं की सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है. हाल ही में न्यूट्रिशनिस्ट राजमनी पटेल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में पोषण विशेषज्ञ ने रोज शतावरी पाउडर को दूध में मिलाकर खाने के फायदे बताए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में, साथ ही जानेंगे शतावरी कितने महीने तक खानी चाहिए और इसे खाते वक्त किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है. 

कैसे करें सेवन?

  • सबले पहले 1 कप (लगभग 200 ml) दूध को गर्म कर लें. 
  • इसमें 1 चम्मच शतावरी पाउडर डालें और अच्छी तरह मिला लें.
  • जब दूध थोड़ा गुनगुना रह जाए, तब इसमें 1/2 चम्मच शहद मिलाएं. अगर आपको मीठा पसंद नहीं है, तो आप शहद के बिना भी दूध पी सकते हैं.
किस समय पिएं?

न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार, इसे रात में सोने से पहले पीना सबसे बेहतर माना जाता है क्योंकि यह शरीर को रिलैक्स करता है.

दूध में शतावरी पाउडर डालकर पीने के फायदे 

हार्मोन संतुलित करता है 

राजमनी पटेल बताती हैं, शतावरी पाउडर महिलाओं में एस्ट्रोजन लेवल को संतुलित रखने में मदद कर सकता है.

पीरियड नियमित करने में सहायक 

इससे अनियमित पीरियड्स, पीरियड के दौरान पेट में दर्द और ऐंठन से राहत मिल सकती है.

फर्टिलिटी में सहायक 

कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि शतावरी प्रजनन क्षमता को बेहतर बनाने में सहायक हो सकती है.

PMS और मेनोपॉज में राहत 

शतावरी मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन, गर्मी के अहसास को कम कर PMS और मेनोपॉज के समय में राहत दे सकती है.

त्वचा को ग्लो देती है 

शतावरी के नियमित सेवन से स्किन पर भी नेचुरल ग्लो नजर आने लगता है. ये स्किन को हाइड्रेशन देकर चमकदार बनाती है.

नींद में सुधार 

शतावरी एक एक एडैप्टोजेन है, यानी से तनाव से लड़ने में मदद करती है, जिससे आपको बेहतर नींद आती है.

इम्यूनिटी और पाचन बेहतर करे

इन सब से अलग शतावरी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं. साथ ही इसके नियमित सेवन से पाचन को दुरुस्त करने में भी मदद मिल सकती है. 

कितने समय तक लें?

न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार, शतावरी का सेवन 30 से 45 दिनों तक लगातार किया जाए तो बेहतर परिणाम मिल सकते हैं. वहीं, रोज केवल 1 चम्मच शतावरी पाउडर का सेवन पर्याप्त होता है.

इन बातों का रखें ध्यान 
  • शतावरी आपको एक साथ कई फायदे पहुंचा सकती है. हालांकि, प्रेगनेंसी में और ब्रेस्टफीडिंग कराने वाली महिलाएं डॉक्टर की सलाह के बिना इसका सेवन न करें.
  • अगर आप पहले से ही हार्मोनल दवाएं ले रही हैं, तो शतावरी के सेवन से पहले एक्सपर्ट से सलाह लें.
  • इन सब से अलग इसे ज्यामा मात्रा लेने से गैस, पेट में जलन, मतली जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. 1 दिन में 1 चम्मच से ज्यादा न खाएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.
 

