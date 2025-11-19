IND-A vs SA-A: तीसरे वनडे में लड़खड़ाई टीम इंडिया, दक्षिण अफ्रीका 'ए' 73 रन से जीता मैच, भारत ने जीती सीरीज

India A vs South Africa A: भारत ए और दक्षिण अफ्रीका ए के बीच 3 वनडे मैचों की अनाधिकारिक टेस्ट सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच बुधवार को खेला गया. इस मैच में भारतीय बल्लेबाजी लड़खड़ा गई जिसका फायदा उठाते हुए दक्षिण अफ्रीका ने मैच 73 रन से जीता. भारतीय कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 325 रन बनाए थे. इसके जवाब में भारतीय टीम 252 रनों पर ऑल-आउट हो गई. भारत ने सीरीज का पहला वनडे 4 विकेट से और दूसरा 9 विकेट से जीता था. ऐसे में तीन वनडे मैचों की यह सीरीज भारत ने 2-1 से अपने नाम की.

प्रिटोरियस और मूनसामी का शतक

दक्षिण अफ्रीका ने सलामी बल्लेबाजों लुहान ड्रि प्रिटोरियस और रिवाल्डो मूनसामी की शतकीय पारियों की बदौलत 6 विकेट पर 325 रन बनाए. प्रिटोरियस ने 98 गेंद पर 9 चौके और 6 छक्के की मदद से 123 और रिवाल्डो ने 130 गेंद पर 2 छक्के और 13 चौकों की मदद से 107 रन की पारी खेली. पहले विकेट के लिए दोनों के बीच 241 रन की साझेदारी 37.1 ओवर में हुई.

इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने वापसी करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 6 विकेट पर 325 पर रोक दिया. भारत की तरफ से खलील अहम महंगे रहे. 10 ओवर में 82 रन देकर उन्होंने 2 विकेट लिए. प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा ने भी 2-2 विकेट लिए.

लड़खड़ाई भारतीय बल्लेबाजी

326 रन के लक्ष्य को हासिल करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही. भारत ने 57 के स्कोर तक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ और कप्तान तिलक वर्मा के विकेट गंवा दिए थे. चौथे बल्लेबाज के रूप में आए रियान पराग भी कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए. पराग 17 रन बनाकर आउट हुए.

इस समय टीम का स्कोर 82 रन था. इसके बाद टीम इंडिया वापसी नहीं कर सकी. पूरी टीम 47.1 ओवर में 252 पर सिमट गई और 73 रन से मैच हार गई. नकबायोमजी पीटर ने 4, त्शेपो मोरेकी ने 3, ब्योर्न फोर्टुइन ने 2, और डेलानो पोटगीटर ने 1 विकेट लिए. लुहान प्रीटोरियस को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. सीरीज में 210 रन बनाने वाले ऋतुराज गायकवाड़ सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे.

