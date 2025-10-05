IND-W vs PAK-W: कोलंबो की पिच क्या असर दिखाएगी, क्या फिर दिखेगा ‘नो हैंडशेक’ विवाद, मौसम कैसा रहेगा, जानें सबकुछ

IND-W vs PAK-W Pitch Report: भारत और पाकिस्तान की पुरूष टीमों के बीच पिछले तीन रविवार नाटकीयता भरे मुकाबलों के बाद अब इस रविवार को दोनों देशों की महिला टीमें यहां वनडे विश्व कप में आमने सामने होंगी तो क्रिकेट कौशल से ज्यादा जज्बात की जंग रहेगी और भारत का पलड़ा एक बार फिर भारी रहने वाला है. भारत और पाकिस्तान ने महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में तमाम प्रारूपों में 27 मुकाबले खेले हैं जिनमें से भारत ने 24 और पाकिस्तान ने तीन जीते हैं । पाकिस्तान को तीनों जीत टी20 प्रारूप में मिली है. वनडे क्रिकेट में भारत का शत प्रतिशत रिकॉर्ड है जिसमें भारत ने दोनों टीमों के बीच खेले गए सभी 11 मैच जीते हैं. भारत ने विश्व कप में पहले मैच में श्रीलंका को 59 रन से हराया जबकि पाकिस्तान को बांग्लादेश ने सात विकेट से मात दी. पाकिस्तानी बल्लेबाज स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों का सामना नहीं कर सके.

अब तक कैसा रहा है परफॉर्मेंस

सभी टीमें एक एक मैच खेल चुकी हैं और भारत चौथे स्थान पर है. भारतीय टीम की नजरें अब नेट रनरेट बेहतर करने पर लगी होंगी जो टूर्नामेंट के आखिरी चरण में काफी अहम हो जाता है.स हरमनप्रीत कौर की टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ इस मुकाबले में उतरेगी. पहले मैच में एक समय छह विकेट 124 रन पर गिरने के बाद निचले मध्यक्रम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 47 ओवर में 250 रन से अधिक का लक्ष्य हासिल कर लिया.

भारत की ताकत उसकी बल्लेबाजी है लेकिन मजबूत टीमों के खिलाफ बल्लेबाजों को बेहतर प्रदर्शन करना होगा.बांग्लादेश और पाकिस्तान के मैच में कोलंबो की पिच से काफी सीम मिल रही थी लिहाजा भारत तेज गेंदबाज रेणुका सिंह को उतार सकता है जो पिछले महीने आस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रृंखला के जरिये चोट के बाद लौटी है । वह हालांकि अभ्यास सत्र में लय में नहीं दिखी.

दूसरी ओर पाकिस्तान की चिंता उसकी बल्लेबाजी है. पहले मैच में उसके बल्लेबाजों ने निराश किया और पारी ताश के पत्तों की तरह ढह गई. फातिमा सना और डायना बेग ने अच्छी गेंदबाजी की लेकिन स्कोर ही बड़ा नहीं था.

पाकिस्तान को सारे मैच एक ही मैदान पर खेलने का फायदा मिलेगा लेकिन भारत जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उसे जीत के लिये चमत्कारिक प्रदर्शन करना होगा. क्रिकेट के अलावा इस मैच को लेकर काफी तनाव भी है. अब वह दिन लद गए जब 2022 विश्व कप में पाकिस्तान की पूर्व कप्तान बिस्माह मारूफ की बेटी के साथ भारतीय खिलाड़ियों को खेलते देखा गया था. पुरूष टीम की तरह भारतीय महिला टीम भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से शायद हाथ नहीं मिलायेगी.

टीमें :

भारत :

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, जेमिमा रौड्रिग्स, रिचा घोष, उमा छेत्री, रेणुका सिंह ठाकुर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, श्री चरणी, राधा यादव, अमनजोत कौर, अरूंधति रेड्डी, क्रांति गौड़

पाकिस्तान :

फातिमा सना (कप्तान), मुनीबा अली सिद्दीकी, आलिया रियाज, डायना बेग, ऐमन फातिमा, नशरा सुंधू, नतालिया परवेज, ओमाइमा सोहेल, रमीन शमीम, सदफ शमास, सादिया इकबाल, शावाल जुल्फिकार , सिदरा अमीन, सिदरा नवाज, सईदा आरूब शाह

India Women Probable Playing XI: प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी

Pakistan Women Probable Playing XI: मुनीबा अली, ओमैमा सोहेल, सिद्रा अमीन, आलिया रियाज, सिद्रा नवाज (विकेटकीपर), नतालिया परवेज, फातिमा सना (कप्तान), रमीन शमीम, नाशरा संधू, डायना बेग, सादिया इकबाल

मैच का समय : दोपहर तीन बजे से

क्या फिर दिखेगा ‘नो हैंडशेक' विवाद

सूत्रों के मुताबिक, टॉस के समय हाथ मिलाने की कोई परंपरा नहीं होगी. न ही मैच के बाद भारतीय महिला खिलाड़ी, पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाएंगे.

आर प्रेमदासा स्टेडियम पिच रिपोर्ट (R Premadasa Stadium Pitch Report)

कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान की महिला टीमें एक दूसरे के खिलाफ मैदान पर उतरने वाली है. यह स्टेडियम लगभग 35,000 दर्शकों की क्षमता रखता है और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी. इस मैदान पर पहला महिला वनडे मैच 1999 में खेला गया था. यहां की पिच आमतौर पर स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार होती है. मैच के शरुआत में बल्लेबाज इस पिच पर रन बना सकते हैं लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा स्पिन गेंदबाज इस पिच पर कमाल दिखाने लग जाते हैं. इस पिच पर भारत की ओर से दीप्ति शर्मा अहम भूमिका निभा सकती हैं.

कोलंबो में मौसम कैसा रहेगा

इस मैच में बारिश का खलल होगा. कोलंबो में भारी बारिश हो रही है. एक्यूवेदर के अनुसार, रविवार को सुबह 100 प्रतिशत बारिश की संभावना है. हालांकि बाद में दोपहर और शाम को मौसम बादलों से घिरा रहेगा, जिससे कुछ खेल होने की उम्मीद बनी हुई है. लेकिन उम्मीद यही है कि बारिश के कारण खेल में खलल पड़ेगा.

किस टीम की होगी जीत (IND W vs PAK W Head to Head in ODIs)

भारत की टीम पाकिस्तान से काफी आगे है. वनडे में दोनों टीमों 11 बार एक दूसरे के खिलाफ मैदान पर आमने-सामने हुई है. भारतीय महिलाओं ने पाकिस्तान के खिलाफ सभी 11 वनडे मैच जीतेवने में सफलता हासिल की है.