तहरीक-ए-तालिबान के खौफ से आतंकी हाफिज सईद की पाकिस्तान में टालनी पड़ अपनी रैली

पाकिस्तान में रहकर आतंक की फैक्ट्री चलाने वाला हाफिज सई इन दिनों तहरीक-ए-तालिबान से इस कदर घबराया हुआ है कि उसे अपनी रैली तक टालनी पड़ रही है. इसकी तस्दीक लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी का वायरल वीडियो भी कर रहा है. इस वीडियो में ये आतंकी भीड़ को बता रहा है कि अमीर-ए-मोहतर्म (हाफिज सईद) ने रैली टालने का फैसला किया है.

आपको बता दें कि लश्कर के सारे नेता और आतंकी हाफिज सईद को इसी नाम से बुलाते हैं. ISI के आदेश के बाद 2 नवंबर कोलाहौर में होने वाली मिनार-ए-पाकिस्तान रैली को चुपचाप आगे बढ़ा दिया गया है. नई तारीख अभी नहीं बताई गई है. ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले लश्कर के नेताओं ने दावा किया था कि हाफिज सईद खुद इस रैली में शामिल होंगे.

रैली के लिए पूरी कर ली गई थी तैयारी

हाफिज की इस रैली को लेकर सभी तरह की तैयारियों को पूरा कर लिया गया था. जिस जगह पर ये रैली होनी थी वहां एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था. इस वीडियो में दिख रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों को शहीद बताते हुए उन आतंकियों के नाम के पोस्टर लगाए गए है.