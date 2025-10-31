Tips to get Sleep: आजकल खराब लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और गलत खानपान की वजह से नींद न आने की समस्या लोगों में आम होती जा रही है. नींद पूरी न होने के कारण शरीर में कई तरह के नुकसान होते हैं और पूरे दिन थकान भी महसूस होती है. साथ ही बीमारियों से घिर जाने का भी खतरा बढ़ जाता है. ये भी माना जाता है कि बॉडी में अगर विटामिन डी और विटामिन बी6 की कमी हो तो नींद न आने की समस्या परेशान कर सकती है. ऐसे में अगर आप भी पूरी रात करवटें बदलते रहते हैं और फिर अगले दिन आपकी काम करने की क्षमता खत्म हो जाती है तो ये खबर आपके काम की है. आज हम आपको शरीर के कुछ ऐसे अंगों और पॉइंट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें दबाने से और प्रेशर डालने से नींद काफी अच्छी आती है. ऐसा नियमित रूप से करने से आपकी अनिद्रा की समस्या भी दूर हो जाएगी.

दोनों आईब्रो के बीच

अच्छी नींद के लिए आप ये उपाय अपना सकते हैं. इसके लिए आप आइब्रो और सिर के बीच में अपनी अंगुलियों या फिर अंगूठे से प्रेशर डालें. इससे आपकी स्लीप क्वालिटी काफी अच्छी हो जाएगी. जिन लोगों को स्ट्रेस-तनाव और हाई बीपी की वजह से नींद नहीं आती है, उनके लिए ये काफी कारगर साबित हो सकता है.

अगर आप भी अनिद्रा की समस्या से परेशान हैं तो आप कान के पीछे वाले हिस्से को दबा सकते हैं. इसके लिए आप इयरलोब के ठीक पीछे करीब 10 से 20 बार दबाएं. इससे आपको नींद आने लगेगी. अगर आपको सिरदर्द के कारण नींद नहीं आ रही है तो ये उपाय आप जरूर अपना कर देखें.

मानसिक शांति और अच्छी नींद के लिए आप कलाई के कोने पर मौजूद हार्ट 7 प्वाइंट को दबाएं. इससे आपकी नींद की क्वालिटी काफी ज्यादा बेहतर होगी और आपको पूरी रात करवटें बदलनें की जरूरत नहीं पड़ेगी.

कलाई

गर्दन के शुरुआती हिस्से को अंगूठे की मदद से दबाने से आपको अच्छी नींद आ सकती है. इससे आप काफी ज्यादा रिलैक्स भी महसूस करेंगे और नींद न आने की समस्या भी काफी जल्दी दूर हो जाएगी.

सोने से पहले चाय-कॉफी जैसी ड्रिंक्स का सेवन करने से बचना चाहिए. इसमें मौजूद कैफीन नींद को भगाने का काम करता है. इससे आप देर रात तक जागते रहेंगे और आपको नींद नहीं आएगी.

आजकल के डिजिटल दौर में सोने से पहले काफी देर तक फोन-मोबाइल चलाना काफी आम बात हो गई है. ऐसा करने से नींद की साइकिल बिगड़ जाती है और नींद न आने की समस्या झेलनी पड़ सकती है.



अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.