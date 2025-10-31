अंजीर के फायदे-नुकसान, क्या भीगे हुए अंजीर खून बढ़ाते हैं, अंजीर गर्म होती है या ठंडी, 1 किलो अंजीर की कीमत | 27 FAQS

27 FAQS, Anjeer Khane Ke Fayde, Nuksan: अंजीर एक स्वादिष्ट और पौष्टिक फल है जिसे ताजा और सूखा दोनों रूप में खाया जाता है. इसे अंग्रेजी में Fig कहा जाता है. अंजीर में फाइबर, कैल्शियम, आयरन, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. यह पाचन को ठीक करने, खून की कमी दूर करने और शरीर को ताकत देने में बहुत मदद करता है.

Anjeer Kaha Ugaya Jata hai: भारत में अंजीर की खेती महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में की जाती है. सूखे अंजीर को लोग खासतौर पर सर्दियों में खाना पसंद करते हैं क्योंकि यह शरीर को अंदर से गर्म रखता है. कई लोग इसे भीगे हुए रूप में सुबह खाली पेट खाते हैं जिससे इसका असर और बढ़ जाता है.

Anjeer Khane Ke Fayde: अंजीर को मर्दाना ताकत बढ़ाने और त्वचा की सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक माना गया है. हालांकि, इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए क्योंकि किसी भी चीज़ की अधिकता नुकसान पहुंचा सकती है. आइए जानते हैं अंजीर से जुड़ी हर जरूरी जानकारी, इसके फायदे, नुकसान, कीमत और इसे खाने के सही तरीके के बारे में विस्तार से. इस लेख में पाएं पूरे सवालों के जवाब.

1. अंजीर खाने के क्या फायदे हैं? | Anjeer Khane se Kya Hota Hai?

अंजीर खाने से पाचन तंत्र मजबूत होता है क्योंकि इसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है. यह कब्ज और एसिडिटी जैसी समस्याओं को दूर करता है. इसमें आयरन होता है जो खून बढ़ाने में मदद करता है और कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है. अंजीर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर को बीमारियों से बचाते हैं और त्वचा को स्वस्थ रखते हैं. यह हृदय रोग के खतरे को भी कम करता है.

अंजीर खाने के 10 फायदे | Anjeer Khane ke 10 Fayde

कब्ज से राहत: अंजीर में ढेर सारा फाइबर होता है, जो आँतों की सफाई करता है और कब्ज की समस्या को दूर करने में बहुत असरदार है. पाचन तंत्र मजबूत: इसका फाइबर पाचन क्रिया को सही रखता है, जिससे पेट फूलना (Bloating) और अपच जैसी शिकायतें कम होती हैं. वजन कंट्रोल: फाइबर से पेट लंबे समय तक भरा रहता है, जिससे आपको बार-बार भूख नहीं लगती और वजन कंट्रोल में रहता है. ब्लड प्रेशर नियंत्रित: अंजीर में पोटैशियम होता है, जो शरीर से अतिरिक्त नमक (सोडियम) को बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे ब्लड प्रेशर ठीक रहता है. हड्डियां मजबूत: यह कैल्शियम और मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है और उन्हें टूटने से बचाता है. खून की कमी दूर: अंजीर आयरन से भरपूर होता है, जो हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाता है और एनीमिया (खून की कमी) को दूर करने में मददगार है. इम्यूनिटी बूस्टर: इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) को मजबूत करते हैं. दिल की सेहत: अंजीर खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करके दिल की धमनियों को स्वस्थ रखता है, जिससे दिल का दौरा पड़ने का खतरा कम होता है. त्वचा और बाल: इसके पोषक तत्व त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाते हैं, साथ ही बालों को मजबूत बनाने में भी सहायक होते हैं. ब्लड शुगर कंट्रोल: अंजीर में मौजूद फाइबर शुगर के अवशोषण (Absorption) को धीमा करता है, जिससे यह डायबिटीज के मरीजों के लिए सीमित मात्रा में फायदेमंद हो सकता है.

2. अंजीर खाने के क्या नुकसान हैं?

अंजीर फायदेमंद जरूर है, लेकिन ज्यादा खाने से पेट में दर्द, गैस और दस्त जैसी समस्या हो सकती है. इसमें प्राकृतिक शुगर होती है, इसलिए डायबिटीज के मरीजों को इसे बहुत सीमित मात्रा में लेना चाहिए. कुछ लोगों को इससे एलर्जी या स्किन पर खुजली जैसी परेशानी भी हो सकती है. गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को इसे खाने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए. अंजीर एक पौष्टिक फल है, लेकिन ज़्यादा खाने या कुछ खास स्थितियों में इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं. यहाँ अंजीर खाने के 10 संभावित नुकसान दिए गए हैं:

अंजीर खाने के 10 नुकसान | Anjeer Khane Ke Nuksan

पेट की दिक्कतें: अंजीर में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है. अगर इसे अचानक या ज़्यादा मात्रा में खाया जाए, तो इससे पेट में गैस, पेट फूलना (Bloating) और दर्द हो सकता है. डायरिया (दस्त): अत्यधिक फाइबर के कारण, अंजीर शरीर में रेचक (Laxative) की तरह काम कर सकता है, जिससे कुछ लोगों को दस्त या लूज मोशन की समस्या हो सकती है. पथरी का खतरा: अंजीर में ऑक्सालेट (Oxalates) नामक तत्व होते हैं. जिन लोगों को पहले से किडनी स्टोन (पथरी) की समस्या है, उनमें ऑक्सालेट की अधिकता से यह समस्या बढ़ सकती है. ब्लड शुगर में गिरावट: ज़्यादा मात्रा में अंजीर खाने से ब्लड शुगर लेवल बहुत कम हो सकता है, खासकर यदि आप पहले से ही डायबिटीज की दवाइयाँ ले रहे हैं. एलर्जी की संभावना: कुछ लोगों को अंजीर से एलर्जी हो सकती है, जिसके कारण खुजली, सूजन, या पेट में दर्द जैसी प्रतिक्रियाएँ हो सकती हैं. खासकर जिन्हें शहतूत या बर्च पोलन (Birch Pollen) से एलर्जी है. सूखापन: अंजीर की तासीर गर्म मानी जाती है, और ज़्यादा सेवन से शरीर में अत्यधिक गर्मी या सूखापन महसूस हो सकता है. दवाओं से रिएक्शन: यदि आप खून पतला करने वाली दवाइयाँ (जैसे वारफेरिन) ले रहे हैं, तो अंजीर में मौजूद विटामिन K उन दवाओं के असर को कम कर सकता है. दाँतों की सड़न: सूखे अंजीर में प्राकृतिक शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है. खाने के बाद मुँह साफ न करने पर यह दाँतों को नुकसान पहुँचा सकता है. मेहनती पाचन: ज़्यादा मात्रा में खाने पर, अंजीर को पचाने में पाचन तंत्र को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे कुछ लोगों को बेचैनी हो सकती है. त्वचा की संवेदनशीलता: ताज़े अंजीर में सोरालेन्स (Psoralens) नामक यौगिक होते हैं. कुछ लोगों में यह सूरज की रोशनी के प्रति त्वचा की संवेदनशीलता (Photosensitivity) को बढ़ा सकता है.

3. 1 किलो अंजीर की कीमत कितनी होती है? | 1 kg anjeer ki kimat kitni hai

1 किलो सूखे अंजीर की कीमत आमतौर पर 900 रुपये से 1500 रुपये के बीच होती है. कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि अंजीर किस क्वालिटी और किस देश से आया है. ईरानी और अफगानी अंजीर ज्यादा मीठे और मुलायम होते हैं, इसलिए थोड़े महंगे मिलते हैं. भारतीय अंजीर भी अच्छी गुणवत्ता का होता है और कीमत के लिहाज से थोड़ा सस्ता पड़ता है.

Also Read: रोजाना खाली पेट नींबू पानी पीने से क्या होगा, 1 दिन में कितना नींबू खा सकते हैं, कौन सा नींबू सबसे अच्छा है, फायदे, नुकसान, 21 सवालों के जवाब

Photo Credit: iStock

4. मर्दाना ताकत के लिए अंजीर कैसे खाएं? | Mardana takat ke liye anjeer kaise khaye

मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए अंजीर को दूध या पानी में रातभर भिगोकर सुबह खाली पेट खाना सबसे अच्छा तरीका है. तीन से चार सूखे अंजीर को गर्म दूध में मिलाकर पीने से शरीर में स्टैमिना और ऊर्जा बढ़ती है. यह प्राकृतिक रूप से टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में मदद करता है और कमजोरी दूर करता है. लगातार सेवन से शरीर मजबूत होता है.

5. 1 दिन में कितने अंजीर खाने चाहिए? | Ek din me kitne anjeer khane chahiye

आम तौर पर रोजाना 2 से 4 सूखे अंजीर खाना पर्याप्त माना जाता है. इससे शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं और किसी तरह की परेशानी नहीं होती. इसे सुबह खाली पेट या शाम को हल्के नाश्ते के रूप में खाया जा सकता है. बहुत ज्यादा अंजीर खाने से पेट में जलन या गैस की समस्या हो सकती है.

6. अंजीर खाने से पुरुषों को क्या फायदा होता है? | Purush ke liye anjeer khane ke fayde

पुरुषों के लिए अंजीर एक टॉनिक की तरह काम करता है. इसमें जिंक, पोटैशियम और मैग्नीशियम जैसे तत्व होते हैं जो हार्मोन संतुलन में मदद करते हैं. यह शरीर की थकान और कमजोरी को कम करता है और यौन स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है. अंजीर का नियमित सेवन मांसपेशियों को मजबूत करता है और ऊर्जा बनाए रखता है.

Also Read: रोजाना शकरकंद खाने से क्‍या होगा, जानें फायदे-नुकसान, शकरकंद में कितनी कैलोरी होती है और क्‍या है शकरकंद की तासीर? | 28 FAQs

7. 1 किलो में कितने अंजीर होते हैं? | How many pieces of anjeer are in 1 kg?

1 किलो सूखे अंजीर में लगभग 100 से 120 अंजीर के टुकड़े होते हैं. यह संख्या उनके आकार और वजन पर निर्भर करती है. छोटे अंजीर ज्यादा और बड़े अंजीर कम होते हैं. अगर अंजीर हल्के और पतले हों तो एक किलो में उनकी संख्या बढ़ सकती है.

8. अंजीर खाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? | Anjeer khane ka tarika

अंजीर खाने का सबसे अच्छा तरीका हमेशा इसे एक रात पहले पानी में भिगोकर खाना है. रात को सोने से पहले कुछ अंजीर आप पानी में भिगोकर रख दें और सुबह खाली पेट इसका सेवन करें. इसका पानी पीना भी अच्‍छा रहता है.

Also Read: एक महीने तक चावल न खाने से क्या होगा?

9. 1 अंजीर का वजन कितना होता है? 1 Anjeer Ka Vajan Kitna hota hai

एक सूखे अंजीर का वजन लगभग 8 से 10 ग्राम के बीच होता है, जबकि ताजा अंजीर का वजन करीब 30 से 40 ग्राम तक होता है. यह फल जितना बड़ा और मोटा होगा, उसका वजन उतना ही ज्यादा होगा. सूखने के बाद अंजीर का वजन घट जाता है.

10. अंजीर का पेड़ कैसा होता है? | Anjeer Ka ped Kaisa Hota hai

अंजीर का पेड़ मध्यम आकार का होता है जिसकी ऊंचाई लगभग 8 से 10 मीटर तक होती है. इसके पत्ते बड़े, चौड़े और खुरदुरे होते हैं. यह पेड़ गर्म और सूखे इलाकों में अच्छी तरह बढ़ता है. इसका फल शाखाओं पर गुच्छों में लगता है और पकने पर हरे से बैंगनी रंग का हो जाता है.

11. अंजीर कैसे बनाया जाता है? | Anjeer Kaise Banaya Jata Hai

अंजीर का पेड़ जब फल देता है तो उसे तोड़कर धूप में सुखाया जाता है. सुखाने के बाद इसका स्वाद मीठा और बनावट मुलायम हो जाती है. कई जगह मशीनों से भी इन्हें सुखाया जाता है ताकि ये लंबे समय तक खराब न हों. यही सूखे अंजीर के रूप में बाजार में मिलते हैं.

12. अंजीर खाने के क्‍या क्‍या तरीके होते हैं? | Anjeer Kaise Khaye

जैसा कि हमने आपको बताया अंजीर खाने का सबसे अच्छा तरीका है इसे रातभर पानी या दूध में भिगोकर सुबह खाली पेट खाना. सूखा अंजीर सीधे भी खाया जा सकता है या दूध में उबालकर लिया जा सकता है. यह तरीका शरीर में ताकत और पाचन दोनों बढ़ाता है.

More From FAQs-

रोज केला खाने से क्या होगा, केले से कौन सी बीमारी ठीक होती है, एक केला कितनी रोटी के बराबर होता है? पाएं जवाब

क्या अंडे 100% शाकाहारी होते हैं, अंडे कब नहीं खाने चाहिए, 1 अंडे में कितना प्रोटीन होता है, अंडे में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? | 14 FAQs

रोजाना सेब खाने से क्‍या होता है? 1 दिन में कितने सेब खाने चाहिए, सेब में कौन सा विटामिन होता है, सेब खाने से कौन सी बीमारी दूर होती है? | FAQs

13. अंजीर खाने से क्या होता है? | Anjeer Khane Se Kya Hota Hai

अंजीर खाने से शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा मिलती है, पाचन मजबूत होता है और खून की कमी दूर होती है. यह त्वचा और बालों को भी स्वस्थ रखता है. अंजीर के नियमित सेवन से कब्ज और थकान की समस्या कम होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है.

14. अंजीर कौन-कौन सी बीमारी में काम आता है?| Anjeer Kaun Si Bimari Theek Karta hai?

अंजीर कब्ज, एनीमिया, कमजोरी, हड्डियों के दर्द और ब्लड प्रेशर की समस्या में बहुत फायदेमंद होता है. इसमें मौजूद पोटैशियम और आयरन खून को संतुलित करते हैं और शरीर को सक्रिय बनाते हैं. यह हृदय की सेहत के लिए भी अच्छा माना जाता है.

15. अंजीर कब नहीं खाना चाहिए? | Anjeer Kab Khana Chahiye?

अगर किसी को दस्त, गैस या पेट दर्द की समस्या है तो अंजीर नहीं खाना चाहिए. सर्दी-जुकाम या बुखार के समय भी इसका सेवन टालना बेहतर होता है क्योंकि यह शरीर में गर्मी पैदा करता है. डायबिटीज के मरीज इसे सीमित मात्रा में लें.

16. क्या अंजीर खून पतला करने वाली है? | Kya Anjeer Khane Se Khoon Patla Hota hai?

अंजीर में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो खून को हल्का पतला कर सकते हैं. इसलिए जो लोग ब्लड थिनर दवाएं लेते हैं उन्हें डॉक्टर की सलाह से ही इसका सेवन करना चाहिए. सामान्य लोगों के लिए यह नुकसानदायक नहीं है.

17. क्या भीगे हुए अंजीर खून बढ़ाते हैं? | Kya Bhige huye Anjeer Khoon Bhadhate hain?

हां, भीगे हुए अंजीर खाने से शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ती है जिससे खून बनने में मदद मिलती है. इसे रोज सुबह खाली पेट खाने से एनीमिया की समस्या में सुधार होता है. यह शरीर को साफ और ऊर्जावान रखता है.

18. अंजीर को लगातार कितने दिनों तक खाना चाहिए? | Kitne Dino tak Anjeer Khane se Fayda hoga

अंजीर को लगातार 20 से 30 दिन तक खाने से अच्छे परिणाम मिलते हैं. इसके बाद कुछ दिन का अंतर रखकर फिर से शुरू करना चाहिए. लंबे समय तक खाने से शरीर की ताकत और खून दोनों बढ़ते हैं.

Photo Credit: AI

19 ओरिजिनल अंजीर की क्या पहचान है? | Asli Aur Nakli Anjeer ko Kaise Pahchane

असली अंजीर हल्के भूरे रंग का होता है और उसकी बनावट मुलायम होती है. इसे दबाने पर थोड़ा लचीलापन महसूस होता है. असली अंजीर में कोई तेज गंध नहीं होती और इसका स्वाद प्राकृतिक रूप से मीठा होता है.

20. 250 ग्राम अंजीर में कितने टुकड़े होते हैं? | 250 gram anjeer me kitne piece hote hai

250 ग्राम सूखे अंजीर में लगभग 25 से 30 टुकड़े होते हैं. यह उनके साइज पर निर्भर करता है. छोटे अंजीर ज्यादा और बड़े अंजीर थोड़े कम मिलते हैं. अगर अंजीर हल्का और पतला हो तो संख्या थोड़ी ज्यादा होती है.

21. क्या गूलर ही अंजीर है? | Kya gular hi anjeer hai

गूलर और अंजीर एक ही परिवार के फल हैं लेकिन दोनों अलग होते हैं. गूलर का फल पेड़ के तने पर उगता है जबकि अंजीर शाखाओं पर लगता है. दोनों के स्वाद और उपयोग में भी फर्क होता है.

22. गूलर में कीड़े क्यों होते हैं? | Gular me kide kyu hote hai

गूलर में छोटे कीड़े इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि इसका परागण एक विशेष प्रकार की ततैया से होता है. यह ततैया फल के अंदर अंडे देती है और यही अंडे बाद में छोटे कीड़ों में बदल जाते हैं.

23. अंजीर की तासीर क्‍या होती है, अंजीर गर्म होती है या ठंडी? | Anjeer Ki Taseer Kasi Hoti Hai

अंजीर स्वभाव से गर्म होती है. इसलिए इसे सर्दियों में खाना फायदेमंद होता है, जबकि गर्मियों में सीमित मात्रा में लेना चाहिए. ज्यादा खाने से शरीर में गर्मी बढ़ सकती है.

24. अंजीर कौन नहीं खा सकता है? | Anjeer kise nahi khana chahiye

जिन्हें एलर्जी, पेट दर्द, दस्त या डायबिटीज की समस्या है, उन्हें अंजीर सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए. गर्भवती महिलाएं और बच्चे इसे खाने से पहले डॉक्टर की सलाह लें.

25. शुगर फ्री फल कौन से हैं? | Sugar Free Fruits Kaun Se hain?

शुगर फ्री फलों में अमरूद, कीवी, स्ट्रॉबेरी, पपीता और सेब शामिल हैं. ये फलों में शुगर की मात्रा बहुत कम होती है और डायबिटीज के मरीज भी इन्हें आसानी से खा सकते हैं.

26. अंजीर का पानी पीने के फायदे क्या हैं? | Anjeer ka pani peene ke fayde

अंजीर का पानी पीने से शरीर से विषैले तत्व बाहर निकलते हैं और पाचन सुधरता है. यह खून को साफ करता है और त्वचा को चमकदार बनाता है. रोज सुबह खाली पेट अंजीर का पानी पीना बेहद फायदेमंद माना जाता है.

27. अंजीर का पानी कैसे बनाएं? | Anjeer ka Pani Kaise Banaen

तीन से चार सूखे अंजीर रातभर एक गिलास पानी में भिगोकर रखें. सुबह उस पानी को छानकर पी लें और अंजीर को खा लें. यह तरीका शरीर की सफाई करता है और खून बढ़ाने में मदद करता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)