कौन सा विटामिन की कमी से चेहरा काला पड़ने लगता है? चेहरे पर चमक क्या खाने से आती है, जान‍िए यहां पर

चेहरे का अचानक काला पड़ने का क्या कारण है? सर्दी में खासतौर हमारा चेहरा काला पड़ जाता है. ऐसा प्रतीत होता है जैसे टैन‍िंग हो गई है. यहां जान‍िए ये क‍िस व‍िटाम‍िन की कमी से होता है और इसे कैसे दूर क‍िया जा सकता है.

चेहरे का कालापन कैसे खत्म करें?

Kis vitamin ki kami se rang kala hota hai : फिल्मों और ग्लैमरस दुनिया में एक्ट्रेस से लेकर इन्फ्लुएंसर तक हर कोई ग्लोइंग स्किन पाने के राज़ बताता नजर आता है. लेकिन कभी कभी हम खुद नोटिस करते हैं कि चेहरा अचानक डल या काला दिखने लगता है. मेकअप, क्रीम और फिल्टर तो टेंप्रेरी सॉल्यूशन हैं. असली वजह हमारे शरीर के अंदर होती है. जो है विटामिन की कमी (which vitamin is necessary for glowing skin). जी हां, स्किन टोन सिर्फ सूरज या धूल मिट्टी से नहीं, बल्कि डाइट (Glowing skin ke liye kya Khayen) और लाइफस्टाइल से भी प्रभावित होती है. आइए जानते हैं कौन सा विटामिन और कौन सी आदतें हमारी स्किन का नेचुरल ग्लो छीन लेती हैं.

1. कौन सा विटामिन की कमी से रंग काला होता है? (which vitamin deficiency makes skin dark)

अगर आपकी त्वचा फीकी या काली पड़ने लगी है, तो ये विटामिन B12 की कमी का संकेत हो सकता है. इसकी कमी से स्किन में पिग्मेंटेशन बढ़ जाता है और चेहरा डल दिखने लगता है. वहीं विटामिन D और E की कमी भी त्वचा की चमक कम करती है और डार्कनेस बढ़ा सकती है.

2. कौन सा विटामिन त्वचा को काला करता है? (which vitamin causes skin darkening)

दरअसल, कोई विटामिन सीधा त्वचा को काला नहीं करता, लेकिन जब विटामिन C और B12 कम हो जाते हैं. तो मेलेनिन का संतुलन बिगड़ जाता है. इससे स्किन टोन असमान दिखने लगता है. खासकर जो लोग धूप में ज़्यादा रहते हैं या सनस्क्रीन नहीं लगाते, उनमें ये असर ज्यादा दिखता है.

3. त्वचा काली होने के क्या कारण हैं? (what are the main causes of skin darkening)

सूरज की तेज़ यूवी किरणें, नींद की कमी, तनाव, हार्मोनल बदलाव और खराब खानपान. ये सभी स्किन डार्क होने के बड़े कारण हैं. कई बार ज़्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी स्किन को नुकसान पहुंचाता है.

4. क्या खाने से मेलेनिन बढ़ता है? (which foods increase melanin naturally)

अगर आप चाहते हैं कि स्किन नेचुरली हेल्दी और टोन में दिखे, तो डाइट में अंडे, दूध, मछली, गाजर, पपीता, टमाटर और ग्रीन सब्जियां शामिल करें. इनमें मौजूद विटामिन A, C, E और B12 मेलेनिन को नियंत्रित रखते हैं और स्किन को नेचुरल ब्राइटनेस देते हैं.

5. अगर चेहरा काला पड़ जाए तो क्या करें? (what to do if your face turns dark)

सबसे पहले सनस्क्रीन लगाना शुरू करें और रोज भरपूर पानी पीएं. हो सके तो नींबू और एलोवेरा जेल से होम रेमेडी करें. साथ ही, डाइट में न्यूट्रिशनल फूड्स जोड़ें और पर्याप्त नींद लें. याद रखिए असली ग्लो क्रीम से नहीं, हेल्दी लाइफस्टाइल से आता है.

