एलन मस्क की ये कंपनी भारत में कर रही हायरिंग, मिलेगा तगड़ा पैकेज

Starlink Hiring: एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स (SpaceX) की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक (Starlink) ने भारत में हायरिंग करना शुरू कर दिया है, कई पदों पर वेकेंसी निकाली गई है.

Starlink Hiring: एलन मस्क की कंपनी कर रही है हायरिंग

एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में सबसे ऊपर रहते हैं. यही वजह है कि उनकी कंपनियों में काम करने के लिए लोग काफी उत्सुक रहते हैं, क्योंकि यहां एक बार नौकरी लगने के बाद सैलरी पैकेज कई गुना बढ़ जाता है. अब एलन मस्क की कंपनी ने भारत में भी हायरिंग शुरू कर दी है. मस्क के नेतृत्व वाली स्पेसएक्स (SpaceX) की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक (Starlink) ने भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं के लॉन्च से पहले लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया है. ये पहला मौका है जब एलन मस्क की कंपनी भारत में इस तरह की हायरिंग कर रही है. 

यहां शुरू हुई भर्ती

स्टारलिंक ने अपने ऑपरेशनल हब के लिए बेंगलुरु को चुना है और यहां कर्मचारियों की भर्ती शुरू की है. कंपनी की तरफ से फिलहाल फाइनेंस और अकाउंटिंग के पदों पर भर्तियां की जा रही हैं. इसके लिए लोग इंटरव्यू भी दे रहे हैं. इन पदों पर कंपनी की तरफ से वेकेंसी निकाली गई है. 

  • पेमेंट्स मैनेजर
  • अकाउंटिंग मैनेजर
  • सीनियर ट्रेजरी एनालिस्ट
  • टैक्स मैनेजर  

मिलेगी तगड़ी सैलरी

एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक (Starlink) भारत में लॉन्च हो रही है, ऐसे में इस कंपनी में नौकरी करने वालों की सैलरी भी काफी अच्छी हो सकती है. कंपनी बेस्ट प्रोफेशनल्स को चुनेगी और उन्हें मनचाहा पैकेज भी दिया जाएगा. 

कब तक शुरू होगी सर्विस?

एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक की तरफ से साफ किया गया है कि ये सभी पद 100% ऑन-साइट होंगे, साथ ही इसके लिए भारतीय लोगों को ही हायर किया जाएगा. हायरिंग शुरू होने के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही स्टारलिंक अपनी ब्रॉडबैंड सेवा भारत में शुरू कर देगा. बताया जा रहा है कि स्टारलिंक का टारगेट 2026 की शुरुआत तक अपनी सेवाएं शुरू करने का है. 

स्टारलिंक पिछले कई महीनों से इस पर काम कर रही है और अपने सैटेलाइट नेटवर्क के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम कर रही है. कंपनी पहले ही मुंबई में तीन ग्राउंड स्टेशन बना चुकी है और इसके बाद अब चेन्नई और नोएडा समेत कई शहरों में गेटवे स्टेशन बनाने की तैयारी कर रही है.

