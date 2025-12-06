IND vs SA: विराट कोहली का नो लुक सिक्स हुआ वायरल, करियर में पहली बार किया ये कारनामा

Virat Kohli no Look Six Viral: विशाखापटनम में सीरीज के तीसरे और निर्णायक मुकाबले में भारतीय टीम ने यशस्वी जायसवाल के नाबाद शतक और विराट कोहली और रोहित शर्मा की अर्द्धशतकीय पारियों के दम पर 9 विकेट से साउथ अफ्रीका को रौंद दिया. इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 2-1 से वनडे सीरीज अपने नाम की. विराट को इस सीरीज में उनके प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड दिया गया. सीरीज के शुरुआती दो मैचों में शतक जड़ने वाले कोहली ने एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में नाबाद 65 रनों की पारी खेली. इस पारी के दौरान उन्होंने एक नो लुक सिक्स भी जड़ा.

भारतीय पारी का 34वां ओवर फेंकने कॉर्बिन बॉश आए थे. उनके इस ओवर की आखिरी गेंद पर कोहली ने चहलकदमी करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा. कोहली ने अपने बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया. कोहली गेंद की लेंथ को पहले ही भांप गए थे और गेंद के टप्पा खाने के पहले ही वह उसकी पिच पर आ चुके थे. इधर गेंद गिरी और उधर कोहली ने उसे उठा के मारा और स्टैंड में भेजा. कोहली का यह नो लुक सिक्स अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

No look Six by Virat Kohli

Loved it 😊 pic.twitter.com/S1YoEKAXo3 — virat (@imviiirat) December 6, 2025

विराट कोहली ने इस सीरीज में 11 छक्के जड़े. पहले वनडे में 135 रनों की पारी खेलकर प्लेयर ऑफ द मैच बने किंग कोहली ने 7 छक्के जड़े थे. जबकि दूसरे वनडे में भी उन्होंने शतक जड़ा था. लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए थे. कोहली ने दूसरे वनडे में दो छक्के जड़े थे. जबकि तीसरे वनडे में उन्होंने 3 छक्के जड़े. यह किंग कोहली के करियर में पहली बार है, जब उन्होंने किसी द्विपक्षीय सीरीज में या फिर विश्व कप सहित किसी भी वनडे टूर्नामेंट में इतने छक्के लगाए हो. यह कोहली के किसी टूर्नामेंट में लगाए गए सबसे अधिक छक्के हैं.

मैच के बाद जब मुरली कार्तिक ने उनसे पूछा कि अब वो आसानी से छक्के लगा रहे हैं तो इसके जवाब में उन्होंने कहा,"जब मैं खुलकर खेलता हूं तो मुझे पता है कि मैं छक्के मार सकता हूं.' हमेशा ऐसे स्तर होते हैं जिन्हें आप हमेशा अनलॉक कर सकते हैं."

यह भी पढ़ें: विराट कोहली या रोहित शर्मा नहीं बल्कि गूगल पर 2025 में ये क्रिकेटर हुआ सबसे अधिक सर्च

यह भी पढ़ें: Yashasvi Jaiswal : 'यशस्वी भव:' जायसवाल की पहली वनडे सेंचुरी से कैसे बढ़ने वाली है टीम मैनेजमेंट की टेंशन