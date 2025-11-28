भारतीय क्रिकेट के अमर-अकबर-एंथनी, तीन कप्तान: धोनी-विराट-पंत की बात ही अलग!

पिछले करीब 12-14 घंटों से माही के शहर रांची में पूर्व कप्तान एमएस धोनी संग पूर्व कप्तान विराट कोहली का एक वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एमएस धोनी विराट को अपने घर ले जाते और फिर उन्हें वापस छोड़ते नज़र आते हैं. एक और वीडियो ऐसा भी है जिसमें गुवाहाटी टेस्ट में कप्तानी कर चुके ऋषभ पंत धोनी के घर आ रहे हैं. लेकिन फ़ैन्स उन्हें रोहित समझकर उनका नाम पुकार रहे हैं.

AI हो या हक़ीकत, इस तस्वीर की बात अलग

भारत और दक्षिण अफ़्रीका के बीच 30 नवंबर से शुरू होने वाले वनडे सीरीज़ के पहले मैच से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने इन तीनों धुरंधरों की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की है. सीधे-साधे खाने पर ये तीनों दिग्गज एकदम रिलैक्स्ड मूड में डिनर करते नज़र आ रहे हैं. कोई टेंशन नहीं है. लखनऊ सुपर जायंट्स ने इसे 'X' पर साझा कर लिखा है कि हेटर्स इसे AI की तस्वीर कहेंगे.

#AboutLastNight Haters will say this is AI ✨ pic.twitter.com/pwJHly1i7h — Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) November 28, 2025

पूर्व भारतीय कप्‍तान ने रांची वनडे से पहले अपने घर में विराट कोहली और ऋषभ पंत को डिनर का न्योता दिया. विराट को होटल से अपनी गाड़ी में लेकर आए. और फिर पंत ने भी इस डिनकर की रौनक बढ़ा दी. पहला वनडे रविवार यानी 30 नवंबर 2025 को जेएससीए अंतरराष्‍ट्रीय स्‍टेडियम कॉम्‍प्‍लेक्‍स पर खेला जाएगा।

VIRAT KOHLI AND MS DHONI TOGETHER. 😍 pic.twitter.com/sn3YI1Ahj6 — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 28, 2025

विराट और पंत इसलिए करते हैं माही का सम्मान

टीम इंडिया के मैचों में अब फ़ैन्स और एक्सपर्ट्स रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी को ROKO कहकर बुलाते हैं. तो, विराट और माही की जोड़ी को 'माहीराट' कहकर बुला रहे हैं. विराट कोहली ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था,"मैंने जब टेस्ट कप्तानी छोड़ी,तब मैं जिनके साथ खेल चुका हूं उनमें से सिर्फ़ एक शख्स ने मुझे मैसेज भेजा- और वो हैं एमएस धोनी." ज़ाहिर है विराट भी धोनी का उतना ही सम्मान करते हैं.

ऋषभ पंत भी कई बार कह चुके हैं कि उनकी तुलना धोनी से नहीं की जानी चाहिए. पंत का मानना है कि धोनी का लंबा करियर और उनकी कामयाबी बेमिसाल है. किसी की उनसे तुलना तभी हो सकती है जब कोई खिलाड़ी उतना ही अनुभव और कामयाबी हासिल कर ले.

वनडे में जीत से लौटेगा मनोबल

टेस्ट टीम में बेशक टीम इंडिया को मुंह की खानी पड़ी हो. लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट में ROKO की वापसी के साथ टीम के प्रदर्शन की वजह से भारतीय फ़ैस रांची में बड़े धमाके की उम्मीद कर रहे हैं. ROKO ने ऑस्ट्रेलिया में शानदार वापसी कर टीम इंडिया के फ़ैन्स का दिल जीत लिया था. टीम इंडिया के फ़ैन्स अब और हार बर्दाश्त नहीं कर सकते. रांची में दक्षिण अफ़्रीकी जैसी मज़बूत टीम के ख़िलाफ़ जीत फैन्स के लिए मलहम का काम कर सकती है.

भारत की वनडे टीम: रोहित शर्मा, यशस्‍वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्‍तान), ऋषभ पंत, वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, नीतिश कुमार रेड्डी, रुतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्‍णा, और ध्रुव जुरैल.

