Suryakumar Yadav's statement: टॉस के बाद इलेवन से जसप्रीत बुमराह का नाम न देखकर फैंस हैरान रह गए. लेकिन जब बीसीसीआई ने अपडेट दिया, तो फिर चिंता और सवाल और ज्यादा बढ़ गए

Ind vs sa Team 3rd t20i: ये बुमराह को क्या हुआ? सूर्यकुमार ने बताई वजह, बीसीसीआई ने भी दिया अगले दो मैचों पर यह अपडेट
India vs South Africa, 3rd T20I: टॉस के दौरान सूर्यकुमार और मार्करम
  • धर्मशाला में तीसरे टी20 मैच की भारतीय टीम में जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल को शामिल नहीं किया गया है
  • अक्षर पटेल की तबियत खराब होने के कारण वह टीम में नहीं हैं जबकि बुमराह निजी कारणों से बाहर हैं
  • कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पिच की स्थिति बताते हुए पहले बॉलिंग करने का फैसला सही बताया है
मेहमान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ धर्मशाला में तीसरे टी20 की इलेवन सामने आने पर फैंस हैरान रह गए, जब जानकारी सामने आई कि  स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल इलेवन का हिस्सा नहीं है. अक्षर की तो तबियत खराब बताई गई, लेकिन बुमराह को लेकर फैंस जरूर बातें कर रहे हैं. कप्तान सूर्यकुमार ने बताया कि वह निजी कारणों के चलते घर वापस लौट गए हैं, तो आने वाले दोनों मैचों में भी जस्सी के खेलने की तस्वीर साफ नहीं है. वहीं, यादव ने धर्मशाला की पिच को लेकर भी अहम जानकारी दी. 

टॉस के बाद सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'इस पिच का बर्ताव बदलने नहीं जा रहा. यहां ओस पहले से ही पड़ रही है और समय गुजरने के साथ ही यह और ज्यादा पड़ने जा रही है. ऐसे में हम पहले बॉलिंग का फैसला करके खुश हैं. धर्मशाला में जमा हुई भीड़ बहुत ही शानदार है और उम्मीद है कि हम उनका मनोरंजन करने में सफल रहेंगे. हम अच्छी बॉलिंग और बैटिंग करेंगे. हम हर फैन को बढ़िया मनोरंजन प्रदान कर सकते हैं.' 'मुकाबले को लेकर भारतीय कप्तान बोले, 'हमारे लिए सभी मैच बहुत ही महत्वपूर्ण हैं. जिस अंदाज में हमने दूसरे मैच में बैटिंग और बॉलिंग की, वह मुकाबले की सुंदरता को दर्शाता है. सुंदरता इस बात में निहित है आप कैसे वापसी करते हो. और इसीलिए आप मैदान पर हो. अगर हम पूरे तीन घंटे के दौरान सभी पहलुओं से खुद को सक्रिय रखते हैं, तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा. 

वहीं, टीम में बदलाव की जानकारी देते हुए सूर्यकुमार ने कहा कि इस मैच की इलेवन में अक्षर पटेल नहीं हैं क्योंकि उनकी तबियत सही नहीं है. वहीं, बुमराह परिवार में निजी कारणों के चलते मैच से बाहर हैं. उनकी जगह हर्षित राणा और कुलदीप यादव इलेवन में आए हैं.' बुमराह की स्थिति पर बीसीसीआई ने भी X पर लिखा कि बाकी मैचों में जसप्रीत के खेलने को लेकर जल्द ही जानकारी दी जाएगी'

