Ind vs sa Team 3rd t20i: ये बुमराह को क्या हुआ? सूर्यकुमार ने बताई वजह, बीसीसीआई ने भी दिया अगले दो मैचों पर यह अपडेट

मेहमान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ धर्मशाला में तीसरे टी20 की इलेवन सामने आने पर फैंस हैरान रह गए, जब जानकारी सामने आई कि स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल इलेवन का हिस्सा नहीं है. अक्षर की तो तबियत खराब बताई गई, लेकिन बुमराह को लेकर फैंस जरूर बातें कर रहे हैं. कप्तान सूर्यकुमार ने बताया कि वह निजी कारणों के चलते घर वापस लौट गए हैं, तो आने वाले दोनों मैचों में भी जस्सी के खेलने की तस्वीर साफ नहीं है. वहीं, यादव ने धर्मशाला की पिच को लेकर भी अहम जानकारी दी.

टॉस के बाद सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'इस पिच का बर्ताव बदलने नहीं जा रहा. यहां ओस पहले से ही पड़ रही है और समय गुजरने के साथ ही यह और ज्यादा पड़ने जा रही है. ऐसे में हम पहले बॉलिंग का फैसला करके खुश हैं. धर्मशाला में जमा हुई भीड़ बहुत ही शानदार है और उम्मीद है कि हम उनका मनोरंजन करने में सफल रहेंगे. हम अच्छी बॉलिंग और बैटिंग करेंगे. हम हर फैन को बढ़िया मनोरंजन प्रदान कर सकते हैं.' 'मुकाबले को लेकर भारतीय कप्तान बोले, 'हमारे लिए सभी मैच बहुत ही महत्वपूर्ण हैं. जिस अंदाज में हमने दूसरे मैच में बैटिंग और बॉलिंग की, वह मुकाबले की सुंदरता को दर्शाता है. सुंदरता इस बात में निहित है आप कैसे वापसी करते हो. और इसीलिए आप मैदान पर हो. अगर हम पूरे तीन घंटे के दौरान सभी पहलुओं से खुद को सक्रिय रखते हैं, तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा.

🚨 𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬 - 𝟑𝐫𝐝 𝐓𝟐𝟎𝐈: 𝐃𝐡𝐚𝐫𝐚𝐦𝐬𝐡𝐚𝐥𝐚



Axar Patel is unavailable for the third T20I due to illness.



Jasprit Bumrah has gone back home for personal reasons and will be unavailable for the game. An update on him joining the squad for the remaining matches… — BCCI (@BCCI) December 14, 2025

वहीं, टीम में बदलाव की जानकारी देते हुए सूर्यकुमार ने कहा कि इस मैच की इलेवन में अक्षर पटेल नहीं हैं क्योंकि उनकी तबियत सही नहीं है. वहीं, बुमराह परिवार में निजी कारणों के चलते मैच से बाहर हैं. उनकी जगह हर्षित राणा और कुलदीप यादव इलेवन में आए हैं.' बुमराह की स्थिति पर बीसीसीआई ने भी X पर लिखा कि बाकी मैचों में जसप्रीत के खेलने को लेकर जल्द ही जानकारी दी जाएगी'