IND vs SA: IND vs SA: जसप्रीत बुमराह के 100वें टी20 विकेट को लेकर मचा बवाल, अंपायर के फैसले से बढ़ा विवाद, Video

Jasprit Bumrah vs Dewald Brevis: भारत ने पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय में दक्षिण अफ्रीका को मंगलवार को यहां 101 रन के बड़े अंतर से हराकर पांच मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली. भारत ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर छह विकेट पर 175 रन बनाने के बाद दक्षिण अफ्रीका की पारी को 12.3 ओवर में 74 रन पर समेट दिया. दक्षिण अफ्रीका के लिए डेवाल्ड ब्रेविस ने सबसे ज्यादा 22 रन बनाये. भारत के लिए अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल ने दो-दो विकेट लिये.

इस मैच में भारत के जसप्रीत बुमराह ने इतिहास रचा और टी-20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने में सफल रहे. बुमराह क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट मे 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने तो वहीं, दूसरी ओर दुनिया के पांचवें गेंदबाज बने. इस मैच में भारत की जीत जरूर हुई लेकिन जब बुमराह ने अपना 100 विकेट हासिल किया तो उस विकेट को लेकर बवाल मच गया.

फैसले को लेकर मचा बवाल

हुआ ये कि बुमराह ने डिवाल ब्रेविस को ऑफ स्टंप के बाहर एक तेज शॉर्ट बॉल फेंकी, जिसपर बल्लेबाज ने शॉट मारने की कोशिश की, गेंद बल्ले का टॉप एज लेकर कवर में सूर्यकुमार यादव के पास चली गई. सूर्या ने एक आसान सा कैच लेकर ब्रेविस को आउट कर दिया. भारतीय टीम ने विकेट गिरने का जश्न मनाया लेकिन बल्लेबाज डिवाल ब्रेविस खुद से नाराज थे.

दरअसल, हुआ ये कि जैसे ही वह बाउंड्री लाइन पार कर रहे थे, बुमराह की गेंदबाजी का फॉलो-थ्रू रिप्ले में दिखाया गया. जिसमें देखा जा सकता था कि, बुमराह का पैर क्रीज के पीछे नहीं था जिससे गेंद नो बॉल होनी थी. लेकिन अंपायर ने इस गेंद को नो बॉल करार नहीं दिया. रिप्ले में देखने के बाद भी अंपायर ने इस गेंद को लेकर कोई फैसला नहीं किया.

यह फैसला काफी करीबी था, ब्रेविस अंपायर के फैसले से हैरान थे. दूसरी ओर सोशल मीडिया पऱ फैन्स भी हैरान थे. लोगों ने अपनी राय दी लेकिन तीसरे अंपायर केएन अनंथा पद्मनाभन ने इस गेंद को नो बॉल नहीं माना, जिसके कारण ब्रेविस को पवेलियन जाना पड़ा. वहीं, ऑन-एयर कमेंटेटर्स अंपायर के इस फैसले से सहमत नहीं दिखे.