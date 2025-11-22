विज्ञापन
IND vs SA: भारतीय प्लेइंग XI में जमकर अदला-बदली, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 8 तक दिखा बदलाव

IND vs SA 2nd Test: कोलकाता टेस्ट में कोच गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट ने नंबर 3 पर वाशिंगटन सुंदर को लेकर प्रयोग किया. वाशिंगटन सुंदर ने बतौर बैटर अपना रोल भी अदा किया. 

  • गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में नंबर चार पर शुभमन गिल की जगह ध्रुव जुरेल को खेलने का मौका मिला है
  • ध्रुव जुरेल ने रेड बॉल फर्स्ट क्लास क्रिकेट में शानदार रिकॉर्ड के साथ 31 मैचों में पांच शतक बनाए हैं
  • नंबर तीन पर साई सुदर्शन को मौका दिया गया है जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में दोहरा शतक सहित अच्छे रन बनाए हैं
IND vs SA 2nd Test: गुवाहाटी में द.अफ़्रीका के ख़िलाफ़ दूसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया का प्लेइंग XI शेक्सपियर के नाटकों की तरह फिर से कई क्लाइमेक्स बदलने के अंदाज़ में नज़र आ रहा है. मैच से आधे घंटे पहले प्लेइंग XI और बैटिंग ऑर्डर से पर्दा उठते ही क्रिकेट फ़ैन्स के लिए एक के बाद एक कई सरप्राइज़ दिखे. टीम इंडिया के प्लेइंग XI को लेकर लेकर सबसे बड़ा ये सवाल था कि नंबर 4 पर शुभमन गिल की जगह कौन बल्लेबाज़ी करेगा? 

नंबर 4 पर पर ध्रुव जुरेल

गुवाहाटी टेस्ट से पहले प्रेस कॉन्फ़्रेसं में कप्तान ऋषभ पंत ने नंबर 4 को लेकर कहा, “हमने नंबर 4 को लेकर फ़ैसला ले लिया है कि कौन शुभमन की जगह खेलेगा. जिसे खेलना है उस शख़्स को मालूम भी है." कोलकाता टेस्ट की दूसरी पारी में टीम कप्तान शुभमन गिल के चोटिल होने की वजह से ध्रुव जुरेल को नंबर 4 पर बैटिंग का मौक़ा मिला था. कोलकाता टेस्ट की दूसरी पारी में ध्रुव जुरेल 34 गेंदों पर 13 रन बना सके थे. लेकिन टीम मैनेजमेंट ने एकबार फिर उन्हें नंबर 4 का बेस्ट विकल्प समझकर उन्हें मौक़ा दिया है. 

ध्रुव जुरेल का रेड बॉल के फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में एक अच्छा रिकॉर्ड है. 31 फ़र्स्ट क्लास मैचों में ध्रुव जुरेल ने 5 शतक और 13 अर्द्धशतक और 61 के औसत के सहारे 2173 रन बनाए हैं. ध्रुव जुरेल के पास खुद को साबित करने का ये शानदार मौक़ा है. 

नंबर 3 पर साई सुदर्शन 

दूसरे टेस्ट से पहले कप्तान पंत ने ये भी कहा कि वो टेस्ट में आमतौर पर परंपरागत तौर-तरीकों को ही आपनायेंगे. लेकिन ये भी कहा कि ऑउट-ऑफ़-द बॉक्स आइडिया के इस्तेमाल करने से नहीं चूकेंगे. 

नंबर 3 और नंबर 4 की पोज़िशन टेस्ट क्रिकेट में किसी भी टीम की धुरी होती है. दुनिया की सभी टीमें नंबर 3 और नंबर 4 पर अपने बेस्ट बैटर को ही मौक़ा देती हैं. मौजूदा ऐशेज़ सीरीज़ में भी इंग्लैंड के लिए ये रोल ओलि पॉप और जो रूट संभाल रहे हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलियाई टीम में ये ज़िम्मेदारी स्टीवन स्मिथ, उस्मान ख़्वाजा और ट्रेविस हेड जैसे धुरंधरों के कंधों पर है. 

कोलकाता टेस्ट में कोच गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट ने नंबर 3 पर वाशिंगटन सुंदर को लेकर प्रयोग किया. वाशिंगटन सुंदर ने बतौर बैटर अपना रोल भी अदा किया. 

टीम इंडिया ने एक बार फिर से नंबर 3 पर बीसाई सुदर्शन को मौक़ा देने का फ़ैसला किया है. घरेलू रेड बॉल क्रिकेट में साई सुदर्शन ने 2024-25 सीज़न के 3 मैचों में एक दोहरा शतक सहित 304 रन बनाए. आईपीएल में एक हुनरमंद बैटर की तरह तो उन्होंने अलग नाम कमाया ही है. साई सुदर्शन इंग्लैंड दौरे और फिर वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ अपने टैलेंट के साथ उनसे उम्मीद के मुताबिक न्याय नहीं कर पाए. उन्हें दक्षिण अफ़्रीका के ख़िलाफ़ फिर से शानदार मौक़ा मिला है. 

नंबर 8 पर वाशिंगटन सुंदर  

वाशिंगटन सुंदर एक शानदार बॉलिंग ऑलराउंडर हैं. हर पोज़िशन और हालात में अपना बेस्ट देते रहे हैं. ऑस्ट्रेलियाई दौरे से लेकर इंग्लैंड दौरे तक उन्होंने गेंदबाज़ी के साथ अपनी बैटिंग से भी सबको खूब प्रभावित किया है. 16 टेस्ट में इस ऑफॉ स्पिनर के नाम 35 विकेट के साथ 1 शतक और 5 अर्द्धशतकीय पारियां हैं. उनका औसत 43 से ज़्यादा है. 

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के प्वाइंट और सीरीज़ बचाने के लिए टीम इंडिया के लिए ये जीत ज़रूरी है. इसलिए नए प्रयोग के बजाए हर खिलाड़ी अपनी पोज़िशन और रोल के हिसाब से मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन के ख़िलाफ़ भी अपना बेस्ट दे तो टीम जीत की राह ज़रूर बनाती दिख सकती है.

