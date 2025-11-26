IND vs SA: 148 सालों में पहली बार, टेम्बा बावुमा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले पहले कप्तान

First Time in 148 Years Temba Bavuma World Record: टेम्बा बावुमा की अगुवाई में दक्षिण अफ्रीका ने गुवाहाटी में भारत को सीरीज के दूसरे मैच में 408 रनों से हराकर इतिहास रच दिया है. यह टेस्ट में रनों से लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार है. टीम इंडिया को अपने टेस्ट इतिहास में तीसरी बार घर पर टेस्ट में क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा है. दक्षिण अफ्रीका को भारत में बीते 25 सालों से सीरीज जीत का इंतजार था और अफ्रीकी टीम ने यह इंतजार पूरा किया है. वहीं गुवाहाटी टेस्ट में जीतने के साथ ही अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा ने एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम किया, जो टेस्ट क्रिकेट के 148 सालों के इतिहास में कोई नहीं कर पाया था.

अफ्रीकी कप्तान बावुमा का वर्ल्ड रिकॉर्ड

दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा अब शुरुआती 12 टेस्ट के बाद सबसे अधिक मैच जीतने वाले कप्तान बन गए हैं. उन्होंने 11 टेस्ट जीत हैं, जबकि सिर्फ एक टेस्ट ड्रॉ पर समाप्त हुआ था. टेस्ट इतिहास में कोई कप्तान ऐसा नहीं कर पाया था. टेस्ट इतिहास में 12 टेस्ट के बाद सर्वाधिक मैच जीतने के मामले में दूसरे स्थान पर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान लिंडसे हैसेट हैं. दोनों ने 10-10 टेस्ट जीते थे.

इसके अलावा बावुमा अफ्रीका के दूसरे कप्तान हैं, जिनकी अगुवाई में टीम ने भारत में टेस्ट सीरीज जीती हो. उनसे पहले, हैंसी क्रोन्ये की अगुवाई में फरवरी-मार्च 2000 में अफ्रीकी टीम ने 2-0 से सीरीज जीत दर्ज की थी. गौरतलब है कि बावुमा बतौर कप्तान अभी तक एक भी टेस्ट नहीं हारे हैं.

बात अगर मैच की करें तो दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सेनुरन मुथुसामी के 109 और मार्को जानसेन के 93 रन की बदौलत 489 रन बनाए थे. भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने 4, जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज ने 2-2 विकेट लिए थे. भारतीय टीम पहली पारी में 201 रन पर सिमट गई थी और 288 रन से पिछड़ी थी. दक्षिण अफ्रीका के लिए मार्को जानसेन ने 6, सिमोन हार्मर ने 3 और केशव महाराज ने 1 विकेट लिए.

दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी 5 विकेट पर 260 रन बनाकर घोषित की थी और पहली पारी में मिले 288 रन की बढ़त के आधार पर भारत को 549 रन का लक्ष्य दिया. भारतीय टीम 140 पर सिमट गई और 408 रन के अंतर से टेस्ट क्रिकेट इतिहास की अपनी सबसे बड़ी हार गले लगा बैठी. दूसरी पारी दक्षिण अफ्रीका के लिए सिमोन हार्मर ने 37 रन देकर 6 विकेट लिए. केशव महाराज ने 2, मार्को जानसेन और सेनुरन मुथुसामी ने 1-1 विकेट लिए.

